Apple chystá novú hudobnú službu

Hudba v cloude a za predplatné. Taká by mohla byť nová stratégia spoločnosti Apple.

8. jún 2015 o 13:45 Milan Gigel

CUPPERTINO, BRATISLAVA. Ak niekto prispel k tomu, aby ľudia namiesto hudobných CD nosičov začali kupovať cez internet hudbu v jej digitálnej podobe bez fyzického média, bola to zaiste firma Apple s jej službou iTunes.

Teraz sa výrobca iPodu a iPhonu chystá predstaviť novú službu, ktorá by mala vymeniť kupovanie skladieb a albumov za predplatné. Umožní prístup k archívu streamovanej hudby bez toho, aby sa ľudia museli vopred rozhodnúť, čo kúpia a čo nie.

Firma tak reaguje na rastúcu popularitu streamovacích služieb Pandora a Spotify. V čase rýchleho pripojenia k internetu s dostatočnou priepustnosťou na sledovanie filmov dáva takýto marketingový model na počúvanie hudby zmysel.

Apple má podľa vydavateľstva Sony Music predstaviť novinku na svojej výročnej konferencii pre softvérových vývojárov, kde predstaví detaily jej fungovania a ceny predplatného. So silnou klientskou základňou a technologickými zariadeniami má šancu na úspech.

Streamovaná hudba je ako nekonečná knižnica, pri ktorej nerozhoduje móda, vkus a presvedčenie, ale nálada.

Do slúchadiel sa dostane obsah, ktorý by možno pri zbierke skladieb na lokálnom úložisku nikdy nedostal priestor. Z jednoduchého dôvodu – nikomu by nenapadlo, že chce počúvať čosi iné.

Podrobnosti z Apple konferencie prinesieme v pondelok večer po predstavení ostatných noviniek.