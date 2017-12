Slovenské telekomunikácie informujú o zmene čísla 0102

V zmysle rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR č. 031/2002 zo dňa 30. novembra 2002 Slovenské telekomunikácie od 15. januára 2003 prečíslovali doteraz platné číslo (0)102 – vnútroštátne spojenie sprostredkované operátorom - na nové telefónne číslo 12 10

16. jan 2003 o 15:19

Slovenské telekomunikácie, a.s., požiadali Telekomunikačný úrad SR o zmenu čísla z dôvodu implementácie kódu výberu prevádzkovateľa (CAC) „10xx“ do verejnej telekomunikačnej siete. Číselná množina „10xx“ je vyhradená pre výber prevádzkovateľa siete a Telekomunikačný úrad SR ju prideľuje všetkým licencovaným operátorom. Preto na základe rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR uskutočnili Slovenské telekomunikácie, a.s., prečíslovanie služby, ktoré sa uskutočnilo v stredu 15. januára 2003. Touto zmenou sa predíde možným technickým komplikáciám pri volaniach na číslo (0)102.

Služba vnútroštátne spojenie sprostredkované operátorom je poskytovaná na základe telefonickej objednávky zákazníka. Sprostredkovanie spojenia môže byť realizované spolu s ďalšími doplnkovými službami, ako napríklad osobné spojenie, spojenie na účet volaného, konferenčné spojenie a oznámenie o cene za spojenie a o dĺžke trvania spojenia.

V rámci starostlivosti o zákazníka Slovenské telekomunikácie zabezpečili, aby o skončení platnosti telefónneho čísla 0102 boli zákazníci informovaní automatickou informáciou "Dobrý deň, služba Vám bude poskytnutá na novom telefónnom čísle 12 102. Ďakujeme za zavolanie." Spoločnosť o zmene čísla informuje svojich zákazníkov od 20. decembra 2002 aj na telefónnom čísle - Informácie 120.