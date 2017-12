Vesmírna plachetnica LightSail ožila a napína plachty

Po viacerých výpadkoch sa podarilo naplniť cieľ testovacej misie.

8. jún 2015 o 12:28 Dominik Holič

BRATISLAVA. Vesmírna plachetnica poháňaná iba slnečnou energiou sa síce hýbe pomaly, nemusí však mať na palube žiadne palivo. Testovacia misia LightSail má overiť využitie takejto technológie ako lacnej alternatívy vesmírnych expedícií.

Do nedele však satelit iba krúžil na obežnej dráhe Zeme, pretože pre softvérovú chybu s ním centrála už druhýkrát stratila kontakt.

Nakoniec sa však podarilo LightSail oživiť a poslali mu príkaz naštartovať motor, ktorý rozvinie polyesterovú plachtu s rozmerom takmer 32 štvorcových metrov, vyrobenú z natiahnutého termoplastu.

FOTO - THE PLANETARY SOCIETY

Po viacerých výpadkov a komplikáciách tak skúšobná misia naplnila svoj hlavný cieľ - rozvinúť plachtu a skontrolovať komunikáciu v rámci prípravy na budúcoročnú plnohodnotnú misiu.

LightSail má príliš malú výšku, aby odolala atmosferickému ťahu a misia podľa denníku The New York Times skončí do dvoch až desiatich dní.

Vesmírnu plachetnicu na slnečný pohon financuje nezisková organizácia The Planetary Society. "Motor beží! Plachta sa rozpína! 39 rokov odkedy o tom Carl Sagan hovoril," tešil sa na Twitteri z uskutočnenia sna zakladateľa organizácie jej súčasný riaditeľ Bill Nye.