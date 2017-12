Aké nové liečby zaberajú na rakovinu

To je veľký úspech, no rozsiahle boli aj vedľajšie účinky: vyše tretina pacientov musela liečenie prerušiť pre závažné problémy so žalúdkom či črevami. Pre krátkosť času, ktorý uplynul, zatiaľ ani nie je možné určiť, či a kedy sa choroba po ústupe znova vráti aj u tých, ktorým zásah do imunitného systému pomohol.

Nell Barrie z britského Cancer Research pre televíziu CNN tvrdí, že takúto liečbu treba považovať za ďalší prírastok vo výzbroji proti rakovine, nemožno však očakávať, že by v krátkom čase nahradila skalpel alebo chemoterapiu.

V súčasnosti sa ukazuje vhodná pre najhoršie druhy rakoviny, ako je melanóm, na ktorom ju testovali najviac, alebo na pokročilé štádium rakoviny pľúc či na metastatické druhy rakoviny, ktoré vzdorujú chemoterapii a nemožno ich operovať.

Napriek tomu, a napriek terajšej veľmi vysokej cene liečby, má imunoterapia podľa názoru mnohých odborníkov taký potenciál, že po zdokonalení môže časom nahradiť doteraz používané postupy. Jej výhodou totiž je, že na rozdiel od chemoterapie na nádor neútočí priamo, ale prostredníctvom posilnenia buniek imunitného systému - lymfocytov.

Cieľom je uvoľniť brzdy, ktoré bránia imunitným bunkám rozoznať skrývajúci sa zhubný nádor a zničiť ho. Urobia tak prácu namiesto chemických zlúčením, ktoré zasahujú aj iné orgány tela.

Nové klinické štúdie, navyše, ukazujú, že pri mnohých typoch nádorov sa to darí, dokonca aj pri tých, ktoré sa považujú prakticky za neliečiteľné. Dokázala predĺžiť život pacientom, ktorým ostávali už len mesiace života.

Objav roku 2013

Imunoterapia sa stala prelomovým vedeckým objavom roku 2013.