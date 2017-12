LN: Do vesmíru poletí kresba z Terezína

Praha 16. januára (TASR) - Kresbu 14-ročného chlapca z Prahy, ktorý počas druhej svetovej vojny zahynul v koncentračnom tábore Osvienčim, si v príručnej batožine vezme so sebou do vesmíru prvý izraelský astronaut Ilan Ramon. Americký raketoplán Columbia s Ramonom na palube by mal odštartovať na svoju misiu dnes. Informuje o tom v dnešnom vydaní český denník Lidové noviny.

Židovský chlapec Petr Ginz namaľoval obraz Mesačná krajina pred 60 rokmi v terezínskom gete len pár mesiacov pred smrťou a zachytil na ňom povrch Mesiaca a pohľad na planétu Zem.

Ilana Ramona, plukovníka izraelského vojenského letectva, kontaktoval jeruzalemský pamätník obetí holokaustu Jad Vašem s prosbou, aby vzal do vesmíru niečo, čo pripomenie nacistické koncentračné tábory. Izraelského astronauta sa to týka osobne. Jeho matka prežila Osvienčim, koncentračný tábor, v ktorom židovský chlapec z Prahy Petr Ginz zahynul v roku 1944.

Petr Ginz bol všestranne nadaný chlapec s veľmi vyvinutou fantáziou a umeleckým nadaním, pokračujú Lidové noviny. Pätnásť rokov pred vypustením prvej družice Zeme a 27 rokov pred prvým letom človeka na Mesiac nakreslil svoju predstavu, ako vyzerá Zem z Mesiaca. V Terezíne bol Ginz iniciátorom, redaktorom a ilustrátorom ilegálne vydávaného časopisu Vedem. Chlapec maľoval a písal aj básne. V múzeu holokaustu Jad Vašem je uložených 120 jeho kresieb a linorytov.

