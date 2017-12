Veľké výbuchy meteorov v atmosfére nie sú také časté

Londýn 16. januára (TASR) - Asi každých desať rokov dôjde vo vrchných vrstvách atmosféry k výbuchu so silou trikrát väčšou ako mala atómová bomba zvrhnutá na Hirošimu. Tieto detonácie spôsobujú bolidy meteory s priemerom niekoľkých desiatok metrov, ktorých prelet sprevádza ohlušujúci rachot. Vedci z Kanady a USA zverejnili v časopise Nature článok o frekvencii takýchto explózií.

Väčšina bolidov je tak malá, že v atmosfére úplne zhoria a na zemi nezanechajú žiadny kráter. Ich ničivá sila však môže mať aj nedozerné následky.

Učebnicovým príkladom takéhoto účinku je sibírsky región Tunguzka, nad ktorým v roku 1908 explodoval asi 50-metrový bolid. Tlaková vlna pováľala v okruhu stoviek kilometrov všetky stromy a vymrštila do vzduchu aj zvieratá. Len vďaka odľahlosti regiónu neboli ľudské obete. Podľa výpočtov vedcov mala tunguzská explózia silu najmenej desať megaton TNT to zodpovedá ničivej sile najväčších vodíkových bômb z arzenálu studenej vojny.

Doterajšie výpočty uvádzali, že s takouto udalosťou možno rátať každých 200-300 rokov. Tento odhad teraz poopravil Peter Brown z University of Western Ontario, ktorý s americkými kolegami z Los Alamos National Laboratory vyhodnocoval údaje amerických vojenských družíc. Analýza ukázala, že Zem videné štatisticky je aspoň v najbližších storočiach v bezpečí. Explózia porovnateľná s tou v Tunguzke sa totiž stáva približne každých tisíc rokov.

Potrebné údaje získali vedci zo satelitov, ktorými armáda USA monitoruje ilegálne jadrové skúšky. Ich detektory registrujú záblesky v atmosfére, ktoré sú aj sprievodným javom bolidov. Z intenzity týchto bleskov vypočítal Brown silu príslušnej explózie. V období od roku 1994 do septembra 2002 identifikovali celkom 300 výbuchov spôsobených bolidmi. Ich sila sa pohybovala od desatiny kilotony po niekoľko desiatok kiloton TNT. Z toho vyplýva, že detonácie spôsobili bolidy s priemerom do desať metrov.

Na základe týchto údajov vedci vypočítali, že k explóziám v oblasti jednej megatony TNT, ktoré by mali značný dopad aj na zemský povrch, dochádza asi každých 130 rokov. Menšie výbuchy sú častejšie: Udalosť, porovnateľná s explóziou bolidu vlani v júni nad Stredozemným morom, by sa mohla zopakovať každé tri roky. Intenzita explózie bolidu dosiahla vtedy viac ako 20 kiloton TNT. Podľa názoru americkej armády by to stačilo na to, aby to jadrové mocnosti ako India alebo Pakistan mohli mylne pochopiť ako nukleárny útok.