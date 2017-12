TECH_FM Skrížili kvasinky s človekom, mikróby prežili

Čo sa stane, keď vložíte do kvasinky gény ľudí? A prečo by to niekto robil? Vypočujte si TECH_FM.

Niekedy pred miliardou rokov mali dnešné kvasinky a ľudia jedného predka. Vďaka tomu máme s týmito jednobunkovými mikroorganizmami spoločnú asi tretinu génov. Vedci však chceli zistiť, či si tieto gény aj dokážeme vymieňať. Čo sa stalo, keď do kvasiniek vložili gény ľudí? A ktoré gény fungovali? Vypočujte si TECH_FM s Tomášom Prokopčákom. TECH_FM je program propagujúci vedu a nové technológie. Vzniká v spolupráci Tech.sme.sk a Rádia_FM a znie naživo v rozhlase každý štvrtok po 15:00. Vždy nájdete záznam aj na Tech.sme.sk.