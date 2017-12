Svetová vojna už prebieha, bojuje sa na internete (analýza)

Nový útok na osobné údaje amerických štátnych zamestnancov nie je výnimočný. Jen len pokračovaním vojny, ktorá sa už odohráva.

5. jún 2015 o 12:30 Tomáš Prokopčák

Zverejnený útok na americký úrad zabezpečujúci databázu a bezpečnostné previerky amerických štátnych zamestnancov, nie je náhodným výstrelom.

Nie je dokonca ani výnimkou, podobné útoky sa dejú bežne a odohrávajú sa rutinne. Dokonca až tak, že kyberútoky, kyberkšpionáž a kyberkriminalita sú jednou zo zásadných tém pri stretnutiach amerických a čínskych predstaviteľov vlád, vrátane prezidentov.

Aj v novom prípade sa zdá, že za útokom stoja hackeri z Číny – aj keď nie je jasné, či pracovali priamo na objednávku komunistického režimu. Výber cieľa a načasovanie útoku však naznačujú, že buď útočili priamo čínski štátni hackeri, alebo aspoň útočníci s požehnaním čínskeho režimu.

Štátny aktér

Útok, alebo presnejšie ukradnutie súkromných údajov prišiel podľa denníka New York Times len krátko predtým, ako Úrad pre štátnu službu ( Office of Personnel Management, zhruba kombinácia štátnej personálnej agentúry a nášho Národného bezpečnostného úradu) plánoval nasadiť nové bezpečnostné postupy a mechanizmy – napríklad také, ktoré by blokovali vzdialené prístupy a lepšie monitorovali sieť a pokusy o prienik.

Útok zároveň nesmeroval k získaniu čo najväčšieho počtu akýchkoľvek osobných údajov – čo by naznačovalo kriminálne motívy – ale smeroval na organizáciu, ktoré okrem iného vie, ktorí ľudia v Spojených štátoch majú aký druh bezpečnostnej previerky.

Takáto informácia môže následne dobre poslúžiť pri ďalšom útoku na vopred vytypované ciele. To hovorí skôr v prospech hypotézy so štátnym aktérom.

