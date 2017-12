Čínski hackeri napadli USA, získali dáta miliónov štátnych úradníkov

WASHINGTON. Hackerom sa podarilo vniknúť do počítačov amerického vládneho Úradu personálneho manažmentu (OPM) a dostať sa k údajom až 4 miliónov terajších a bývalých federálnych zamestnancov.

Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na americký bezpečnostný zdroj.

Ten uviedol, že za útokom zrejme stojí zahraničný subjekt alebo vláda. Podľa médií majú americké úrady podozrenie, že útok pochádzal z Číny. FBI informovala, že spustila vyšetrovanie a kybernetickí útočníci sa za svoj čin budú zodpovedať.

OPM zaznamenal ešte v apríli, že jeho informačné systémy napadol škodlivý softvér. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti následne začiatkom mája zistilo, že útok ohrozil údaje personálneho úradu.

