Vo Veľkej Británii pripravujú lieky z marihuany

Podľa mnohých zahraničných médií by mohol mať uplynulý rok nielen prívlastok rok klonovania, ale aj rok marihuany. Ľudia trpiaci roztrúsenou sklerózou si už čoskoro budú môcť legálne kúpiť prvý účinný liek, ktorého základ tvoria výťažky z konopy siatej.

15. jan 2003 o 22:30

Pravda, zatiaľ len vo Veľkej Británii. Už teraz však asi desať percent Britov s roztrúsenou sklerózou používa marihuanu nelegálne.

Skúšky novinky dokončuje britská spoločnosť GW Pharmaceuticals. Jej odborníci vo vedeckých štúdiách preukázali, že liek zlepšuje príznaky tejto nevyliečiteľnej choroby (najmä bolesť a poruchy spánku), a podstatne znižuje utrpenie ľudí aj pri iných poškodeniach nervovej sústavy. Bude sa vyrábať v ústnom spreji. Podľa odborníkov spoločnosti nevyvoláva žiadne vážne vedľajšie príznaky, ktoré má fajčenie marihuany (triašku, zhoršenie pamäti, depresie, zmätenosť).

GW Pharmaceuticals skúša ďalšie nové prípravky z marihuany. Mali by pomôcť najmä ľuďom trpiacim veľkými bolesťami pri rakovine alebo pri poškodení miechy.

V máji 2001 americký najvyšší súd rozhodol, že lieky z marihuany sa nesmú legálne používať (čím de facto anuloval zákonodarstvo mnohých amerických štátov, kde boli lieky z marihuany legálne). Ak ich vo Veľkej Británii začnú lekári predpisovať, mohlo by to znamenať prehodnotenie legislatívy najmä v Európe a v Kanade ešte v tomto roku. V USA to však podľa expertov bude trvať podstatne dlhšie.

