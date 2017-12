Sedem smrteľných hriechov výrobcov počítačov

1. Export toxického odpadu

Bazilejskú dohodu o zákaze vývozu nebezpečného odpadu do iných krajín podpísali všetky vyspelé krajiny s výnimkou USA. Práve tu sa však produkuje najviac elektronického odpadu a 50 – 80 percent z neho sa stále vyváža do rozvojových krajín.

2. Počítače na jedno použitie

Výrobcovia počítačov by sa mali podľa ekológov postarať nielen o ich doručenie zákazníkom, ale aj prevziať naspäť staré počítače, ktoré už nie sú potrebné, a postarať sa o ich recykláciu (nie spálenie alebo uloženie na skládku). V Európe a Japonsku sa už táto povinnosť zaviedla, v Spojených štátoch zatiaľ HP, IBM a Dell vyžadujú od zákazníkov za spätné prevzatie počítača poplatok. Správnym riešením by malo byť započítanie poplatku už do ceny nového počítača.

3. „Nepostrádateľné“ olovo a dvojaké štandardy

V počítačových monitoroch, na základných doskách a v iných častiach počítačov sa nachádza olovo, ktoré však môžu pri vdýchnutí alebo rozptýlené vo vode (napríklad ak sa monitor rozbije) spôsobiť vážne zdravotné problémy. Napriek argumentom výrobcov počítačov, že olovo je nenahraditeľné, sa budú môcť takéto elektronické výrobky predávať v Európskej únii najdlhšie do roku 2006. Vo vývoji náhradných látok sú zatiaľ najďalej japonskí výrobcovia. Zaujímavé je, že identické výrobky predávané dnes na celom svete môžu, ale nemusia olovo a iné škodlivé látky obsahovať – podľa toho, či to miestne zákony už zakazujú.

4. Škodlivé protipožiarne úpravy

V plastových obaloch a na základných doskách počítačov sa používajú brómované substancie slúžiace na prevenciu požiaru, ktoré však u ľudí narušujú hormonálnu rovnováhu a môžu spôsobiť napríklad neplodnosť. Riziko predstavujú najmä pre robotníkov, ktorí staré počítače recyklujú.

Ideálnym riešením je nahradenie plastových častí počítača kovovými, takže požiarne retardanty už nebudú potrebné, alebo nahradenie brómovaných retardantov inými. Mnohí veľkí výrobcovia tak už urobili, niektorí však nezverejnili, akými látkami pôvodné nahradili.

5. Ochrana pred PVC

Polyvinylchlorid dnes tvorí štvrtinu objemu plastov používaných pri výrobe elektroniky – pri spaľovaní však uvoľňuje vysoko toxické dioxíny. Mal by byť nahradený inými plastmi.

6. Ochrana zdravia pri práci

Počítačové firmy poskytujú len veľmi málo informácií o zdravotných rizikách svojich zamestnancov, ktorí sa pri výrobe počítačov dostávajú do styku s vysoko toxickými látkami. Napríklad štúdia v škótskej továrni National Semiconductors odhalila výrazne zvýšené riziko rakoviny a predčasného pôrodu detí u prevažne ženských zamestnankýň továrne; ďalšie štyri štúdie v Spojených štátoch a v Bangkoku preukázali zvýšené riziko potratu u pracovníčok vyrábajúcich polovodiče a pevné disky.

7. Využívanie práce väzňov

Kritike čelí najmä najväčší svetový výrobca počítačov Dell, ktorý využíva prácu väzňov na recykláciu starých počítačov. Pri práci s toxickými látkami im totiž nemusí zabezpečiť dostatočnú ochranu zdravia.

