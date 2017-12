The Thing – mráz nielen na chrbte

Odlúčenosť, mráz a nehostinnosť Antarktídy sa stali kulisami jedného z najúspešnejších hororových filmov minulosti. Film s jednoduchým názvom The Thing (Vec) z roku 1982 sa stal vďaka pirátskym videokazetám svojho času nočnou morou aj nášho, najmä mladšie

17. jan 2003 o 22:30 MICHAL GARDIAN

ho obecenstva. Boj osamotenej posádky antarktickej výskumnej stanice s mimozemským organizmom bol spracovaný dokonale strašidelne aj vďaka skvelej práci trikových odborníkov a maskérov. Veľmi podobnú atmosféru sa podarilo udržať aj autorom rovnomennej počítačovej hry.

Príbehom na film nadväzuje. Ako veliteľ zásahovej vojenskej jednotky sa púšťate do vyšetrovania tragických udalostí na výskumnej stanici. Kým prídete na to, čo sa vlastne stalo a či niekto incident prežil, zažijete šokujúce momenty a originálne situácie. Najdôležitejšie však bude prežiť. A nebude to len váš život, o ktorý sa budete musieť starať. Starostlivosť o členov vášho tímu je veľmi dôležitým momentom hry a našťastie si autori na nej aj dali záležať. Vaši spolubojovníci totiž disponujú ukazovateľom strachu a dôvery vo vaše velenie. Tie udržujete na prijateľnej úrovni liečením zranení, udržiavaním vysokého stavu ich munície či úspechmi v bojoch. Rovnako budú oveľa pokojnejší, keď im dáte silnejšie zbrane. Inak sa vám môže stať, že začnú mať podozrenie, že ste to práve vy, kto je ďalšou obeťou Veci a o chvíľu sa premeníte na zmutované monštrum. Zbrane vašich ľudí sa potom obrátia proti vám.

Ak ich necháte prepadnúť vlastnému strachu, môže sa to zasa naopak skončiť ich samovraždou. Udržať tím v dobrej kondícii je kľúčové aj vďaka ich vysokým bojovým schopnostiam a umelej inteligencii. Tá je totiž veľmi vydarená aj u vašich nepriateľov a sami by ste nemali šancu. Vizuálna stránka hry sa pevne drží klaustrofobickej atmosféry pôvodného filmu. Originálne interiéry so skvelými svetelnými efektmi sú len malou útechou pred zabijáckym mrazom mimo základne. Modely ľudí aj príšer sú zvládnuté výborne a spolu so zvukmi či dabingom vás presvedčia o profesionalite autorov. Hudba by si však zaslúžila ešte trocha viac práce. Recenziu síce zakončíme ďalšou drobnou kritikou smerujúcou ku krátkej hernej dobe (pod 15 hodín), ale inak je The Thing výborným zástupcom žánru survival hororov.