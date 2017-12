Ak zmizne všetok ľad, európske pobrežie skončí pod vodou

Do konca storočia stúpne hladina oceánov o jeden meter. Pozrite sa, ako bude vyzerať Európa po roztopení všetkých ľadovcov.

3. jún 2015 o 18:56 Jakub Filo

video //www.youtube.com/embed/FuNggCNVUf4

Na riziko stúpnutia hladiny svetových oceánov kvôli klimatickým zmenám a topeniu ľadovcov upozorňujú vedci už dlho.

Odborníci združení v Medzivládnom paneli pre klimatické zmeny predpokladajú že do konca 21. storočia to bude o jeden meter.

Ako by to však vyzeralo, keby sa definitívne roztopil všetok ľad na planéte? Voda by úplne pochovala napríklad Šikmú vežu v Pise, Sochu slobody v New Yorku Krista Spasiteľa v Riu alebo Biely dom vo Washingtone. A tiež väčšinu najväčších miest sveta.