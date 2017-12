Nikdy nie je neskoro začať. Pravidelné cvičenie predlžuje život

Lekári varujú, že ľudia sa málo hýbu. Najhoršie sú na tom Portugalci, najlepšie Holanďania.

3. jún 2015 o 16:15 Denisa Ballová

LONDÝN, PARÍŽ. Keď mal niečo po päťdesiatke, rozhodol sa, že pre svoje zdravie niečo urobí. So svojou ženou si kúpili prilbu, oprášili bicykle a dohodli sa, že každý týždeň spoločne zabicyklujú pár kilometrov.

Podľa štúdie publikovanej v časopise British Journal of Sports Medicine nič lepšie ani urobiť nemohli.

Lekári zistili, že pravidelné cvičenie u starších ľudí predlžuje život. Na Univerzitnej nemocnici v Osle sledovali 5 700 mužov, ktorí sa narodili medzi rokmi 1923 až 1932.

Zistili, že tým, ktorí cvičia približne hodinu týždenne narástla priemerná dĺžka života. „Aj keď muži mali na začiatku sledovania v priemere 73 rokov, aktívne osoby žili o päť rokov dlhšie ako tí so sedavým spôsobom života,“ uvádza štúdia.

Ešte lepšie na tom boli muži, ktorí cvičili tri hodiny týždenne – pravdepodobnosť, že zomrú počas štúdie u nich klesla o 40 percent. Podľa štúdie tak bola fyzická aktivita podobne prospešná pre zníženie úmrtí ako koniec fajčenie.

V tom istom čase publikovala o pravidelnom cvičení svoju analýzu aj Britská nadácia pre srdce (British Heart Foundation).

Podľa nej vysoké percento dospelých ľudí vôbec necvičí. Na vrchole rebríčka sú Portugalci so 69 percentami, potom nasledujú Poliaci s 55 percentami, za nimi sú Francúzi s 46 percentami, Briti so 44 percentami, Chorváti s 34 percentami, Nemci s 26 percentami a najlepšie skončili Holanďania so 14 percentami neaktívneho obyvateľstva.

„Pravidelná fyzická aktivita bez ohľadu na váš vek je prospešná pre zdravie vášho srdca a v konečnom dôsledku vám môže predĺžiť život,“ uviedla podľa BBC Julie Wardová z organizácie.

Doi: 10.1136/bjsports-2014-094522