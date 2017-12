Chystajú najväčšie upratovanie v histórii, odstránia bilióny smetí

Na upratanie hladiny svetového oceánu sa využije najväčšie plávajúce teleso na svete.

3. jún 2015 o 15:00 Jakub Filo

Plávajúci "vysávač" by mohol mať dĺžku až dva kilometre.(Zdroj: http://www.theoceancleanup.com/)

BRATISLAVA. Začína sa pravdepodobne najväčšie upratovanie v histórii ľudstva. Budúci rok odštartuje projekt, ktorého cieľom bude odstrániť takzvanú Veľkú tichomorskú odpadkovú škvrnu.

Odhaduje sa, že vo svetových oceánoch v súčasnosti pláva viac ako päť biliónov kusov smetí. Tie ohrozujú oceánsku faunu aj flóru a stávajú sa problémom pre celý ekosystém.

Už budúci rok by sa to mohlo zmeniť. Skupina nadšencov založila projekt The Ocean Cleanup, ktorého cieľom je v roku 2016 vypustiť prvý systém na čistenie oceánov.

„Problém znečistenia svetových oceánov je jedným z najväčších environmentálnych problémov, ktorému v súčasnosti ľudstvo čelí,“ povedal zakladateľ a riaditeľ The Ocean Cleanup Boyan Slat.

Veľký morský „vysávač“ bude mať takmer dva kilometre a stane sa najväčším plávajúcim objektom na svete. Spoločnosť ho plánuje na budúci rok vypustiť pri brehoch Japonska a ďalšie dva roky má zberať plastový odpad v Pacifiku.

Znečistenie oceánov ohrozuje živočíchy, ľudí aj ekonomiku. Predpokladá sa že viac ako 100-tisíc morských jedincov zahynie ročne práve kvôli odpadu.

Ekonomické straty v odvetviach ako rybolov, turizmus či lodná doprava sa odhadujú na 13 miliárd dolárov.

Odpad zároveň kontaminuje ryby ako zdroj ľudskej potravy. Chemikálie v potravinovom reťazci môžu spôsobiť rakovinu alebo poruchy reprodukčného systému.