V Amazone skúšali roboty, ľudia sa o prácu obávať nemusia

Robotické ramená pracujú stále slimačím tempom. Čaká ich dlhá cesta vývoja.

3. jún 2015 o 9:46 Milan Gigel

SEATTLE, BRATISLAVA. Robotické oko hľadí do pristaveného regálu a hľadá v ňom tovary podľa nákupného zoznamu. Opatrne naťahuje rameno, s citom chytá škatuľku za škatuľkou a ukladá ich do zbernej vaničky. S vyhliadkou pre aktívne nasadenie v skladoch Amazonu.

Takáto atmosféra vládla podľa magazínu The Verge na súťaži organizovanej veľkým internetovým obchodníkom. Ten hľadá tím, ktorý by bol schopný vyvinúť robota pre túto úlohu.

Hoci tisíce ľudí pracujúcich v skladoch firmy dokážu vybaviť zákazky z objednávkových listov v priebehu sekúnd, robotom to stále trvá dlhé minúty. Na prvý pohľad bez šance, že by to raz mohli dokázať rýchlejšie.

Odmenu vo výške 20-tisíc tisíc dolárov získal s najlepším robotom tím z berlínskej technickej univerzity, ktorých technológia bola najdokonalejšia. Ich robot však stále potreboval 20 minút na to, aby z 12 položiek na zozname vložil do vaničky 10 z nich. Ľudia, ktorí si v Amazone zarábajú na živobytie môžu byť preto pokojní.

Amazon však už roky používa robotickú technológiu, ktorá sa osvedčila. Pojazdné autonómne vozíky privážajú a odvážajú regále s tovarom bližšie k ľuďom, aby z nich mohli vyberať tovary bez zdĺhavého prechádzania gigantickými skladmi. Roboty postupujú podľa inštrukcií systému, ktorý presne vie, ktorý regál bude kde potrebný.

Nie je vylúčené, že jedného dňa budú tovarové položky vyberať namiesto ľudí robotické ramená. S pestrosťou obalov a špecifických charakteristík produktov to však nebude tak skoro. Je iné siahnuť po knihe, po škatuli s elektronikou, fľaštičke kozmetiky, plyšovej hračke či krehkých sušienkach.