GunGrave - mŕtvy zabiják prichádza na PS2

Už ste si niekedy predstavili, ako by to vyzeralo, keby John Woo sfilmoval komixového Loba? Ak ste si takúto šialenú kompozíciu nedokázali predstaviť, nevadí, teraz prichádzajú chlapci z Red Entertainment, ktorí vám to ukážu s parádnou grafikou a bombasti

15. jan 2003 o 19:19 Milo Gracík

Adrenalínová akcia GunGrave vám na plné gule predvedie, čo to asi tak znamená, keď sa mŕtvy killer naštve a vstane z hrobu! GunGrave je číra esencia akčnej strielačky od dôb Alien Breed nevidená. Na poli bezuzdnej streľby je schopná konkurovať aj súčasnej modle všetkých milovníkov ANIME, arkádových strielačiek a hongkongských filmov (heroic bloodshed) – Devil May Cry (recenzia). Hlavný hrdina je mŕtvy profi hitman prezývaný Beyond The Grave (Nad Hrobom), v každej ruke smrtiacu búchačku veľkého kalibru maznavo nazvanú Cerberos. Na chrbte vlastná rakva plná ťažkých zbraní (á la Desperado). Zahalený temnotou a vôňou čerstvo vykopaného hrobu, ako prízrak smrti sa nad vašimi hriešnymi dušami vznáša hlavný anti-hrdina akčnej bomby GunGrave... Čo vás teda v tejto hektickej arkáde čaká a neminie? Samozrejme predovšetkým sústavná streľba s ohromujúcimi vizuálnymi a zvukovými efektmi. Na mŕtvolné besnenie sa pozeráte pohľadom tretej osoby, takže máte možnosť vidieť a plne si vychutnať efektnú a čistú pištoľovú prácu svojho milého mrtváka (tie ladné pohyby by mu závidel aj božský Chow Yun-Fat). Doslova a do písmena sa bude prestrieľavať cez hordy badguys bez toho, žeby ste čo i len na sekundu zložili prst z tlačidla FIRE! Ako sa patrí na dobrú komixovú akciu, postup v hre je čisto lineárny, bez nejakého nároku na vaše bunky mozgové. Prebíjať sa budete cez 6 rozsiahlych úrovní plných ozbrojeného komparzu čakajúcich len na vaše guľky. A vaše guľky sa nebudú zabárať iba do živého mäsa, ale aj do všetkého ostatného, čo na obrazovke TV uvidíte. Dešktruktibilita (to je slovo!) prostredia je neskutočná, v žiadnej inej hre nič porovnateľné nenájdete. Čaká na vás drsná hra s temnou atmosférou, plná šialenej akcie, brutálneho násilia a potokov krvi.