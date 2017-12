Master of Orion III - oživená legenda pokračuje

15. jan 2003 o 19:14 Stano Bandzi

Je tomu už dlhých šesť rokov čo Microprose vydal druhý diel svojej legendárnej vesmírnej ťahovej stratégie. Osobne musím uznať, že Master of Orion 2 je jednou z najlepších hier, aké som kedy hral. Je titulom nesmierne návykovým, skvelým pre jedného aj pre viac hráčov (a to aj na jednom počítači), takmer dokonalým. A nastala doba, keď sa Quicksilver Software pod krídlami Infogrames pokúsi oživiť túto legendu v priamom pokračovaní.

Pôvodne mala táto hra vyjsť niekedy v roku 2001, ale jej vývoj sa preťahoval (Infogrames je po Microprose a Hasbro už jej tretím vydavateľom). Nakoniec začiatkom roku 2002 projekt opustil hlavný producent, a spoločne s novým prišla aj radikálna zmena celkovej koncepcie hry, ktorá si samozrejme vyžiadala odloženie vydania až na jeseň 2002. No a odvtedy, ako už viacerí z vás vedia, bolo vydanie preložené asi štyrikrát kvôli nedostatkom v multiplayerovom kóde hry. Súčasný dátum vydania nevie snáď nikto, malo by to však byť koncom februára. Ešte predtým si teda pekne krásne zhrňme to množsto informácii, ktoré sa už o Master of Orion 3 (MoO3) popísalo.

Je zrejmé, že doba pokročila a tak sa ani pevne zakorenený herný systém MoO nevyhol väčším či menším zmenám. Začnime samotnou galaxiou, ktorá je tentoraz omnoho väčšia (až 250 hviezd). Na výber máme z dvoch typov: špirálovitej a nepravidelnej.

Každé kolo sa začína klasicky prehľadom udalostí, ktoré su teraz farebne rozlíšené podľa dôležitosti. Tento prehľad je veľmi podstatný a hocikedy počas ťahu si ho môžeme vyvolať stlačením jednej klávesy.

Budovanie vášho impéria začína preskúmavaním okolitých planét a ich následnou kolonizáciou. Tie sa delia, podobne ako v MoO2, na niekoľko základných typov. Navyše sa na niektorých planétach nachádzajú náhodne generované kladné či záporné prekvapenia, napríklad vulkanická činnosť, nepriateľské domovské obyvateľstvo, či zrúcaniny starovekej kolónie. Dokonca aj samotné planéty sa teraz členia na niekoľko jednotlivých regiónov s odlišnými charakteristikami, v ktorých môžete postaviť špecifickú planetárnu infraštruktúru. Napríklad aj na neúrodnej planéte sa môže nachádzať relatívne úrodný región, alebo na chudobnej planéte sa dajú na určitom mieste ťažiť nerastné suroviny.

Obrovským zjednodušením hráčovho života je pokročilá automatizácia niektorých procesov, hlavne budovanie jednotlivých kolónii. To nechajte s kľudným svedomím na umelú inteligenciu reprezentovanú miestodržiteľom planéty. Zadáte mu len usmeňujúce rozkazy a o tom, čo sa bude vyrábať, stavať a vyvíjať už rozhodne sám. Samozrejme je tu stále možnosť zadávania rozkazov priamo (užitočná najmä v prípade vojny, či inej krízy).

Počet rás v hre sa rozšíril až na 16, pritom nebude chýbať ani možnosť vytvoriť si rasu vlastnú. Každá z nich má svoje výrazné prednosti ale aj slabiny v záujme zabezpečenia rovnováhy. Napríklad ľudia disponujú schopnou ekonomikou a výskumom, ale ich občania sa často búria a produkujú veľké množstvo odpadu (vyzerá to, že ani v budúcnosti ľudstvo zostane nepoučiteľné :). Diplomacia hrá veľmi dôležitú rolu v hre a je doprevádzaná krásnymi vopred vyrenderovanými animáciami. Možnosti kontaktu s cudzými diplomatmi sú skutočne rozmanité. Hra vám pri tom neprezradí, aký skutočný efekt vaša zahraničná politika vyvolala (napríklad sa nedozviete presnú príčinu, prečo vám vyhlásili vojnu a pod.). Novým aspektom je prítomnosť galaktického senátu, v ktorom môžete hlasovať o rôznych veciach, napríklad o zákaze používania biologických zbraní. Ak sa zákon odhlasuje a vy ho nerešpektujete, odpor ostatných impérii k vám narastá, prípadne vás privedie až k vojne. Hlasovaním môžete uvaliť na niekoho embargo, izoláciu alebo dokonca ho vylúčiť zo senátu.

Rozšírenie neminie ani dôležitú špionáž. Teraz budete vašich špiónov trénovať v rôznych „zručnostiach“, ako napríklad ničenie budov, alebo sabotovanie diplomatických vzťahov. Popritom sa musíte postarať aj o vnútroštátnu bezpečnosť.

Osobne mám vo veľkej obľube možnosť stavania si mojich vlastných typov vesmírnych lodí, ktorá ani v MoO3 nesmie chýbať. Ba práve naopak, bude ešte viac vylepšená a rozšírená. Najprv si vyberieme z troch rôznych typov lodí. V prvom rade sú to lode s warpovým pohonom schopné cestovať na iné hviezdne systémy. Na ochranu vašich planét postačia lode bez neho, ktoré sú lacnejšie a majú aj viac miesta pre zbrane a vybavenie. A nakoniec sú to nepohyblivé starbase, čiže hviezdne základne. Obrana má v hre väčší význam aj kvôli tomu, že medzi hviezdami sa môžete pohybovať len pomocou istých „chodníčkov,“ ktoré ale nemusia byť medzi každými dvoma susednými hviezdami. Tým na mape logicky vzniknú strategicky dôležité body, kde treba sústrediť svoje bojové sily.

Najpodstatnejšia zmena sa týka bojov, ktoré sa nám presunuli do reálneho času. Výsledok bitky ovplyvníte hlavne ešte pred bitkou samotnou. Počas nej už budete akurát upravovať celkový strategický plán. To zabezpečí odbúranie dvojhodinových bitiek, na ktoré si určite všetci pamätáme z MoO2. Lode sú spojené do tzv. task forces, čo sú skupiny s určitou presne definovanou špecializáciou. Zoskupovanie trvá jedno kolo a rozpustenie takejto skupiny viacej kôl. AI potom počas samotného boja usporiada task forces podľa toho, akú funkciu ste im prisúdili. Lode sa hýbu a strieľajú samé bez vášho zásahu. Rozhodujúce je hlavne utvoriť vyrovnanú skupinu lodí prispôsobenú na všetky situácie, ktoré vyplývajú z jej úloh v boji. Autori tento systém prirovnávajú k tichomorským námorným bitkám počas druhej svetovej vojny. Žiadna veľká loď sa nezaobíde bez doprovodnej flotily menších lodí a samozrejme bez letiek stíhačov. Pri obrane pred planetárnou inváziou sa protivník snaží zlikvidovať vaše transporty, ktoré je nutné tým pádom najviac brániť. Kedykoľvek môžete rozkázať svojim lodiam z boja ujsť, pričom sú vystavené na niekoľko sekúnd (ktoré potrebujú na prípravu na odwarpovanie) nepriateľskej paľbe.

Aj v oblasti výskumu je väčšina rozhodovania ponechaná na umelú inteligenciu. Výskumníci rozvíjajú svoje teoretické vedomosti v šiestich rôznych oboroch. Nevyberáte si už konkrétnu technológiu, úroveň vášho pokroku je proste označená číslom 1 až 50. Avšak finálne výrobky sú k dispozícii až po vyrobení prototypu na základe teoretických poznatkov. Zaujímavé je, že už postavené vesmírne lode nie je možné upgradovať a tak sa v hre môžete naraz stretnúť so širokou plejádou rôzne vyspelých typov naraz.

Ťahové stratégie rozhodne nepatria medzi graficky najvychytenejšie hry. Master of Orion III by údajne mal v skutočnosti vyzerať lepšie ako na týchto screenshotoch (okrem boja, ktorý mi zrovna nádherný nepripadá). Každopádne je vizuálne spracovanie pre túto hru oveľa menej podstatné ako napríklad pre hry akčné. Ďalšou výhodou je aj na dnešnú dobu smiešna minimálna konfigurácia. Dôležité je hlavne aby grafika bola príjemná, oku lahodiaca, popritom podriadená funkčnosti a aby nikdy hráča neotravovala a neobmedzovala.

Autori pracujú aj na skvelom multiplayeri. Môžete si zahrať rýchlu hru v malej galaxii, alebo aj niekoľko týždňov dlhú. Diplomacia a špionáž tu nadobúda celkom nový rozmer. Na urýchlenie hry je k dispozícií časové obmedzenie ťahov. Cieľ hry je rovnaký ako v prípade singleplayeru: buď vyriešite záhadu Antarancov, buď vyhráte voľby prezidenta senátu, alebo jednoducho zdevastujete ostatné impériá a stanete sa jedinou superveľmocou.

Perfektnú atmosféru MoO2 dodával aj soundtrack a zvukové efekty a podľa slov hlavného producenta, Constantina Hanzopulousa tieto prednosti neminú ani MoO3.

Nuž, uvidíme ako to nakoniec dopadne. Aj napriek spomínanej automatizácii hry bude „trojka“ doteraz asi najzložitejším Master of Orionom. Dúfajme, že sa Quicksilveru podarí konečne hru vydať a že hrateľnosťou dosiahne na svojich predchodcov, ktorým zaslúžene patrí pevné miesto v pomyslenej sieni slávy počítačových hier.