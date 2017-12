Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - prvýkrát na PC

Dnešný deň je sviatkom všetkých ľudí s napätím očakávajúcich príchod druhého dielu filmového spracovania Pána prsteňov. Slovenská premiéra Dvoch veží sa odohrá práve dnes. Aj mi svojou troškou preto prispejeme ku začínajúcemu ošialu recenziou Pána prsteňo

16. jan 2003 o 16:27 Juraj Chrappa

Z hŕstky fanúšikov slávneho Tolkienovho diela, epickej ságy Pán prsteňov, sa stala masová záležitosť miliónov ľudí po celom svete. To všetko vďaka filmovému spracovaniu od Petera Jacksona, ktorý podľa niektorých názorov priviedol Pána prsteňov k dokonalosti a umelecky preskočil knižnú verziu. Skutočne, filmové spracovanie splnilo, a v mnohom výrazne predčilo skeptické očakávania neveriacich Tomášov dokolečka omieľajúcich niečo o nesfilmovateľnosti diela takéhoto rozsahu. Stalo sa. Prvý film zožal obrovský úspech nielen na poli finančnom (zarobil vyše 800 miliónov dolárov) ale aj po stránke umeleckej sa jednalo o výnimočnú snímku. Premiéra pokračovania Dve veže prichádza do slovenských kín práve dnes. Pri tejto príležitosti je recenzia na hru Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring viac ako príhodná.

Skôr ako sa tvrdo vrhnem na kritiku tohoto titulu, chcel by som ešte objasniť koľko počítačových hier na motívy Pána prsteňov vlastne vyšlo. Je tu čistokrvná akcia Lord of the Rings: Two Towers, ktorá je vytvorená na základe Jacksonových prvých dvoch filmov firmou Electronic Arts pre konzoly (Playstation2, Xbox, GameCube). Viac informácií o jej kvalitách či nekvalitách si môžete prečítať v našej recenzii. Druhým titulom je práve recenzovaný Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (LotR: FotR) od spoločnosti Vivendi Universal a vývojárov z Black Label Games vytvorený na základe licencie na Tolkienove knihy. K dokonalosti tento chaos nabudúce privedie hra na základe licencie k Tolkienovým trenkám. Ach jaj, komercia moja preklínaná...

Dosť bolo planých rečí, vrhnime sa na Pána prsteňov po prvýkrát na osobných počítačoch vo „veľkorozpočtovej“ hre. Neviem, či má význam opisovať notoricky známy príbeh, ktorý verne kopíruje knihu, ale aspoň v skratke. Čarodej, Gandalf Šedý, prichádza do pokľudného mestečka Hobbitov za „nositeľom prsteňa“, Frodom, pretože hrozivé a temné veci sa začínajú diať v Stredozemi. Úhlavný zloduch Sauron sa prebúdza a zbiera sily. Na dokonanie svojho „veľkolepého“ diela potrebuje Prsteň – Prsteň ktorý vládne všetkým. Vyšle deviatku čiernych jazdcov, aby ho našli a jeho nositeľa zabili. Gandalf stihne Froda varovať pred hroziacim nebezpečenstvom, ktorý sa okamžite vydáva na strastiplnú cestu plnú dobrodružstiev... V tomto momente sa do kože Froda a neskôr aj Gandalfa či Aragorna vžíva hráč.

LotR: FotR je akčná gamesa z pohľadu tretej osoby. Nič viac, skôr menej. Nijaké RPG prvky, nové zbrane alebo vylepšenia súčasných. Nie, ako ste začali, tak aj skončíte. Ovládate vždy jedného z hrdinov a na slávny fantasy svet sa pozeráte spoza ich chrbtov. Len pri streľbe z Aragornovho luku pozeráte z pohľadu vlastných očí.

Postavy sa striedajú podľa toho, ako sa vyvíja lineárny príbeh. Spočiatku hráte za Froda, ktorého neskôr vystrieda Aragorn alebo Chodec (či Strider v pôvodnom znení). Nakoniec sa dočkáte aj Gandalfových kúziel. Napriek tomu, že vždy ovládate iba jedinú postavu, často sa stáva, že postupujete v skupinke. Rovnako ako v knihe. To znamená, že veľakrát vám v bojoch pomáhajú ostatní členovia Spoločenstva, napríklad elfí luk Legolasa alebo ťažká sekera trpaslíka Gimliho, aj keď ich priamo neovládate.

Každá z postáv má svoju vlastnú, typickú zbraň. Frodo bojuje s malým ale účinným mečom, Žihadlom, ktorý efektne žiari v prítomnosti Orkov. Najsilnejšou zbraňou, ktorú má Frodo k dispozícii, je samozrejme samotný Prsteň. Po jeho nasadení sa pre nepriateľov stáva neviditeľný, nepatrne sa zmení grafika, takisto sú všetky zvuky skreslené pobytom v inom, Sauronovom metafyzickom priestore. Jeho používaním však Frodo stráca „kladnosť“ a pomaly prechádza na Sauronovu stranu zla. Táto zbraň je, bohužiaľ, nedomyslená, ostatne ako celá táto hra, a kvôli všeobecnej nenáročnosti ju takmer nevyužijete. Je zbytočnou okrasou typu: „Aby sa nepovedalo, že to tam nebolo“. Veď si skúste predstaviť Pána prsteňov bez prsteňa...

Aragornovou najúčinnejšou zbraňou je veľký meč na boj z blízka a luk na boj do diaľky. Gandalf vlastní taktiež meč, ale jeho najúčinnejšou zbraňou sú kúzla. Tých je zúfalo málo, nejaké tri druhy plus obnova zdravia. Mana sa míňa tak rýchlo, že si kúziel ani veľmi neužijete. To je tiež spôsobené tým, že za Gandalfa hráte veľmi málo.

Grafika: 5 / 10

Grafika vyzerá na prvý pohľad celkom dobre. Na druhý to už nie je také slávne. Problémom ja najmä pomalý grafický engine, ktorý nemá dôvod nestíhať. Najmä nie s grafickým čipom Radeon 8500, keď taký Tom Clancy’s Splinter Cell bežiaci na novom Unreal Warfare engine mi stíha bez problémov a vyzerá minimálne dvakrát lepšie. Celkovo prostredie vyznieva monotónne, jediným pozitívom sú lokácie známe z kníh, ktoré si máte konečne možnosť „omakať“ takpovediac naživo. Škoda len, že iba v priemernej kvalite.

Animácie postáv a nepriateľov sú trhané a od želanej realistickosti majú tak ďaleko ako ja k Á-čku z Matematiky III. Príbeh sa zväčša posúva vpred práve enginovými animáciami, ktoré sú na veľmi chabej úrovni a ani zďaleka nevytvárajú príjemnú filmovo-knižnú atmosféru. Skôr by som ju nazval atmosférou prostoduchosti a amaterizmu. Tých zopár renderovaných, filmových sekvencií, ktoré by ste bez problémov zrátali na prstoch jednej ruky, nestoja za reč.

Interface: 5 / 10

Postavy sa ovládajú klávesnico-myšoidne. Jedná sa o klasický systém pohybu cez klávesové šípky a obzerania sa v hernom svete pomocou myšky, ktorej tlačítka slúžia ako pokyn na sekanie alebo strieľanie dotierajúcich nepriateľov. Ovládanie ako celok pôsobí trochu nemotorne, najmä non-user-friendliness neherných častí hry ako menu a podobne. Nedorobené sú napríklad klávesové skratky na zmenu kúziel pri Gandalfovi. V grafických nastaveniach sa tiež veľmi nevyhráte. Meniť môžete akurát tak rozlíšenie, farebnú hĺbku, nastavenie viditeľnosti a mieru detailov high alebo low. Nastavenia najrôznejších grafických efektíkov chýbajú. Možno aj preto, že ich hra vôbec neobsahuje.

Hrateľnosť: 3 / 10

Pri vytváraní hrateľnosti mali vývojári z Black Label Games svoje čierne dni. Neviem, čo bolo ich zámerom, aký cieľ si dali pri vytváraní hry. Ale som si istý, že moja babitchka by vedela spraviť zábavnejší titul. Design levelov je prinajmenšom úbohý. Potenciál ktorý autorom dáva licencia na Tolkienovo dielo prešla autorom pomedzi prsty a nezachytila nič. Až na niekoľko drobučkých odrobiniek ako sú známe postavy a lokácie z knižky, na ktorých sa potom odohrávajú nudné boje. Príbeh je prezentovaný tak plytko, že ak by sme z neho hocičo zobrali, nikto by ani len nevedel, že tu hovoríme o najslávnejšom fantasy románe.

Celé hranie spočíva v tom, že vy ako jeden z troch spomínaných hrdinov likvidujete nepriateľských Orkov, vlkov a jaskynných trollov (fíha, až tri druhy nepriateľov... plus menšie variácie) zbesilým ťukaním ľavého myšítka, občas pravého. To je všetko. Prečo by mala hra obsahovať hádanky, prepracovanejšie súboje, viac druhov nepriateľov, rôznorodejšie a krajšie prostredia, viac zbraní, RPG prvky, keď nemusí? Hra podľa Pána prsteňov sa predsa bude predávať za každých okolností... Tfuj, páni vývojári! To čo ste nám predložili v tejto hre nebude baviť nikoho – človeka, zviera, mimozemšťana ani nijakého iného –šťana.

Mutliplayer

Toto kritérium nebolo hodnotené, pretože hra multiplayer neobsahuje.

Zvukové efekty: 6 / 10

Zvuky patria k tej vydarenejšej časti hry nebyť problému, ktorý mi veľmi slušne znepríjemňoval hranie. Zvuky mi po niekoľkých minútach začali nevysvetliteľne škŕkať, bručať, cvrnčať a pomohol len reštart hry. Problémom bola možno moja konfigurácia, a možno aj nie. V každom prípade by nejaký ten patch hra zniesla. Ináč je počuť všetky zvuky na obstojnej úrovni: rinčanie ocele, rev nepriateľských orkov, smrteľný chrapot... Proste bez problémov, ale opäť nič výnimočné.

Hudba: 7 / 10

Hudba podobne ako zvuky je tou svetlejšou stránkou hry. Orchestrálne skladby sa dynamicky menia podľa situácie a ideálne podfarbujú konkrétnu situáciu.

Umelá inteligencia & obtiažnosť: 2 / 10

Samostatnou kapitolou je práve toto kritérium, ktoré je aj jednou z hlavných príčin neúspechu. Nepriatelia sú úplne tupí, vyvalia sa na vás vždy v určitých množstvách bez rozmyslu alebo aspoň náznaku taktiky. Jedinou ich strátégiou je, že strieľaujúci orkovia sa držia vzadu, odkiaľ vás pekne obstreľujú. Zvyšok ako také stádo k vám beží na popravu.

Ďalším závažným problémom je zúfalo krátka hracia doba. Spôsobená je prílišnou jednoduchosťou, vyššie spomínanou tuposťou nepriateľov a celkovou primitívnosťou designu levelov.

Záverečný verdikt: 4 / 10

Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring je typickou ukážkou odfláknutej hry spoliehajúcej sa na slávnu licenciu. Tolkienov epos má obrovský potenciál, čoho sme si všetci mohli všimnúť vo výbornom filmovom spracovaní. Takisto druhá hra podľa filmu, Lord of the Rings: Two Towers, je podobne čistokrvnou akciou, ale aspoň vizuálne príťažlivou a zábavnou hrou (pozri recenziu). Celkovo je Fellowship of the Ring obyčajnou akčnou hrou, a to ešte veľmi zlou akčnou hrou. Ja len dúfam, že sa raz dožijem času, keď bude hrám venovaná minimálne rovnaká pozornosť ako filmom, a nebudú slúžiť len za lacný marketingový nástroj.

Hru na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia.