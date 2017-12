Solar Impulse prerušil let cez Tichomorie. Pilot chce využiť autohypnózu

Autohypnóza má pomôcť Piccardovi udržať sa čulým počas päťdňového letu.

1. jún 2015 o 17:35 Jakub Filo, tasr

BRATISLAVA. Zatiaľ najdlhšia plánovaná cesta švajčiarskeho experimentálneho lietadla Solar Impulse 2 ponad Tichý oceán sa skráti.

Hoci stroj podľa plánu vzlietol v nedeľu z čínskeho Nankingu smerom na Hawai, už v pondelok musel pre nepriaznivé počasie pristáť v Japonsku.

Prelet ponad Tichý oceán mal byť dlhý 8175 kilometrov a trvať päť dní. Jeho pilot Bertrand Piccard mal celý ten čas stráviť v kokpite veľkom iba 3,8 metra štvorcového.

Využije autohypnózu

Počas piatich dní sa mal vo sviežom stave udržiavať krátkymi 20-minútovými zdriemnutiami a autohypnózou.

„Keď sa dostanete do autohypnózy, môžete nasmerovať svoje vedomie z vonkajších podnetov na tie vnútorné,“ povedal Piccard pre portál Live Science. V tomto stave je úplne uvoľnený.

„Telo spí, ale myseľ je stále v pohotovosti, kontroluje zariadenie, komunikuje s riadením misie a pilotuje lietadlo,“ dodal.

Pre prípad potreby a kritických situácií, má Piccard špeciálny oblek, ktorý ho upozorní vibrovaním. Let lietadla celý čas sleduje pomocou satelitov riadenie misie.

Piccard sa naučil autohypnózu v roku 1992 pred tým, ako v malej kapsule pomocou balónu za päť dní prekonal Atlantik. Počas tréningu na simulátore dokázal vydržať v čulom stave počas 86 hodín s 20-minútovými úsekmi hypnózy alebo spánku viackrát za deň.

Druhý pilot lietadla, biznismen Andre Borschberg, naopak využíva počas pilotovania svojich úsekov jógu, vrátane meditácie.

Let okolo Zeme

Cesta lietadla okolo sveta sa začala 9. marca v emiráte Abú Zabí. Pri oblete okolo Zeme by malo prekonať 35-tisíc kilometrov. Z Havajských ostrovov by mal stroj zamieriť do amerického Phoenixu a New Yorku. Piloti by sa mali vrátiť do Abú Zabí koncom júla.

Lietadlo na ceste striedavo pilotujú zakladateľ spoločnosti Solar Impulse André Borschberg a jeho kolega Bertrand Piccard, ktorí sa striedajú na jednotlivých etapách. Cieľom obletu Zeme je dokázať, že sa lietadlo zaobíde bez fosílneho paliva, ako aj propagovať využitie čistých technológií.