Mestá pohlcujú najlepšie pôdy

14. jan 2003 o 9:54 © TASR 2003

Londýn 14. januára (TASR) - Urbanizácia podľa amerických vedcov "požiera" najúrodnejšie a najproduktívnejšie pôdy na zemeguli. Pokračujúci úbytok úrodnej pôdy sa prejavuje nielen na množstve oxidu uhličitého v atmosfére, ale ak sa bude prehlbovať aj v rozvojových krajinách, môže to mať vážny dopad na výrobu potravín.

Marc Imhoff a jeho kolegovia z Goddardovho centra vesmírnych letov (GSFC) v štáte Maryland zisťovali úbytok pôdy rozširovaním amerických miest z fotografií meteorologickej družice. Pevninské územie USA s výnimkou Aljašky rozdelili do troch kategórií: mesto, okraj mesta a ostatné. Nakoniec zisťovali hustotu vegetácie a poveternostné podmienky (teplotu, zrážky) v jednotlivých regiónoch, čím získali ich čistú primárnu produkciu.

Kalkulácie ukázali, že v polovici 90. rokov vyprodukovala urbanizácia v USA 40 miliónov ton uhlíka. Aj keď mestá pokrývajú iba tri percentá povrchu USA, toto číslo zodpovedá približne čistému množstvu uhlíka, ktorý je viazaný v rastlinách na 29 percentách pôdy využívaných na poľnohospodárske účely.

"To znamená, že najlepšie pôdy sú tie, na ktorých staviame mestá," povedal Imhoff pre britský časopis New Scientist. Podľa neho USA zmenšujú každý rok podiel suchej rastlinnej masy o 91 miliónov ton. Teoreticky to stačí na uživenie 450 miliónov ľudí.

"Väčšina tejto rastlinnej hmoty sa nedá konzumovať, ale človek má predstavu o biologickom význame (urbanizácie) pre potravinovú sieť," zdôraznil Imhoff. Zatiaľ čo USA majú dostatok pôdy pre výživu obyvateľstva, neplatí to o rozvojových krajinách a ľudnatých štátoch, ako sú Čína a India, ktoré by mali rozširovanie miest podrobne sledovať.