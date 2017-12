Na západe Austrálie uviazli veľryby

14. jan 2003 o 8:46 © TASR 2003

Sydney 14. januára (TASR) - Stovky záchranárov a milovníkov zvierat sa dnes zhromaždili v západoaustrálskom zálive Geographe Bay, aby sa pokúsili vyslobodiť šesť veľrýb, ktoré uviazli v plytkých vodách neďaleko mesta Busselton.

Zvieratá pravidelne kontroluje veterinár, ktorý sleduje ich pulz. Podľa záchranárov bude nevyhnutné veľryby uviazať do popruhov a pomocou člnov ich odtiahnuť do hlbších vôd, odkiaľ by mohli odplávať späť do mora.

Tímy dobrovoľníkov sa zatiaľ snažia ochrániť zvieratá pred slnkom a chladiť ich vodou, aby zabránili ich prehriatiu, pretože na južnej pologuli práve vrcholí leto.