Ako sa hľadajú mimozemšťania? Deväť nástrojov, ktoré preskúmajú mesiac Európa

Mesiac Európa je jedným z hlavných kandidátov na život mimo našej planéty. Preskúmať ho pôjde sonda Clipper.

28. máj 2015 o 10:03 Dominik Holič

Jupiterov mesiac Európa spĺňa všetky podmienky nevyhnutné na vznik života. Pod ľadovým povrchom sa skrýva obrovský oceán a ako zdroj energie slúži blízkosť veľkej planéty.

V budúcom desaťročí sa vesmírna sonda Europa Clipper pokúsi zistiť, či sa na mesiaci naozaj nachádzajú náznaky mimozemského života. Vedci však zrejme nedokážu povedať, či misia život naozaj objavila. "Zistili sme, že nemáme detektor života," priznal na tlačovej konferencií člen výskumného tímu Curt Niebur.

Nástroje, ktoré by niečo takéto zvládli, potrebujú kontakt s planétou - to Clipper nezvládne. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) však zverejnil deväť vybraných nástrojov, ktoré majú priniesť odpoveď na viacero kľúčových otázok. Hlavná je jediná: je Európa obývateľná?

1. ICEMAG - Interior Characterization of Europa using Magnetometry

Magnetometer meria magnetické pole okolo Európy a v kombinácií s PIMS pomáha určiť hĺbku a slanosť podpovrchového oceána. Pochopenie magnetosféry slúži ako magnetická rezonancia vnútornej štruktúry mesiaca.

2. PIMS - Plasma Instrument for Magnetic Sounding

V kombinácií s ICEMAG meria plazmové prúdy okolo Európy na určenie nielen hĺbky a slanosti oceánu, ale aj hrúbku povrchovej ľadovej vrstvy.

3. MISE - Mapping Imaging Spectrometer for Europa

Nástroj bude skúmať hnedé škvrny na povrchu Európy, aby zistil, aké materiály ich vytvárajú. Zameria sa na mapovanie distribúcie organických zlúčenín, solí, hydrátov kyselín a ľadových fáz vody.

Dá sa z nich zistiť obývateľnosť oceánu, pretože tieto mladé oblasti môžu ukrývať relatívne čerstvý materiál z morských hlbín.

4. EIS - Europa Imaging System

Fotoaparáty s úzkym aj širokým uhlom záberu budú zaznamenávať snímky povrchu Európy s rozlíšením na päťdesiat metrov.

5. REASON - Radar for Europa Assesment and Sounding: Ocean to Near-surface

Dvojfrekvenčný radar sa zamiera na štruktúru ľadovej vrstvy: od povrchu k hladine oceánu. Môže, napríklad, potvrdiť existenciu jazier v útrobách ľadu.

6. E-THEMIS - Europa Thermal Emission Imaging System

Detektor tepla bude hľadať miesta, kde sú teploty vyššie ako priemerných -162 stupňov Celzia. Odhaliť môže prieduchy, odkiaľ môžu do vesmíru unikať oblaky vody.

7. MASPEX - MAss SPectrometer for Planetary EXploration/Europa

Spektrometer zanalyzuje zloženie Európy - ľadovej časti aj oceánu - robí tak však skúmaním materiálov, ktoré sa nachádzajú v atmosfére.

8. UVS - Ultraviolet Spectrograph/Europa

Ultrafialové svetlo má odhaliť prieduchy, ktoré chrlia vodné oblaky, pričom nástroj používa rovnakú technológiu ako Hubblov teleskop. Vedci lepšie spoznajú zloženie a dynamku riedkej atmosféry.

9. SUDA - SUrface Dust Mass Analyzer

Bude analyzovať čiastočky malého pevného materiálu vyvrhnutého v oblakoch - dáva možnosť získať okamžité vzorky povrchu pri nižších preletoch.