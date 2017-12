Mobily môžu prezradiť, kde ste a kam cestujete

Vibrácie a pohyby mobilu možno spárovať s miestom na mape aj s vypnutým GPS.

26. máj 2015 o 9:45 Milan Gigel

NANJING, BRATISLAVA. Vypnete na mobile GPS, odpojíte sa od všetkých sietí a zasuniete ho do vrecka. Hoci sa zdá, že neexistuje žiadny spôsob, ktorý by mohol aplikáciám vyzradiť kde sa nachádzate, vo chvíli keď otvoríte na displeji mapu, bod ukazujúci vašu polohu sa posúva vpred rovnakou rýchlosťou, ako scenéria za oknami vozňa.

Akademici z Nanjing University analyzovali dáta z mobilného akcelerometra, aby zistili do akej miery je možné použiť ich pri sledovaní pohybu zariadení. Sústredili sa pri tom na cestovanie vlakom a metrom. Počítačovým systémom analyzovali zozbierané informácie a podarilo sa im vytvoriť algoritmus, ktorý určoval polohu zariadení.

Ten dosahuje podľa magazínu The Register 92 percentnú úspešnosť po tom, čo metro prejde niekoľkými stanicami. Filtrované dáta porovnáva s databázou sekvencií, ktoré možno pripísať jednotlivým miestam na trati. Je to, ako by v naučenom a zmapovanom teréne bolo možné určiť, či prechádzate ostrou zákrutou, terénnymi nerovnosťami, či zastavujete v známom rozostupe staníc či križovatiek.

Výskum naznačuje, že vývojári operačných systémov by mali prehodnotiť svoju doterajšiu politiku, ktorá pri schvaľovaní oprávnení zariadení prístup k akcelerometru neobmedzuje. Špehovacie softvéry, či hackeri by tak mohli zasahovať do súkromia.

Navrhujú zmenu, ktorá existujúce aplikácie a systémy neovplyvní. Bez autorizácie budú systémy do dát zo senzoru pridávať šumové dáta, ktoré zastrú informácie použiteľné pre určovanie polohy. S autorizáciou by boli dáta bez šumu, podobne ako je tomu pri systémoch GPS, ktoré sú pre verejnú prevádzku znepresňované.