Vymysleli spínač, ktorý zabije geneticky upravené organizmy

Ak sa modifikovaný organizmus dostane mimo vyhradenej zóny, zahynie.

25. máj 2015 o 15:00 Dominik Holič

CAMBRIDGE, BRATISLAVA. Nekontrolovateľné rozšírenie je jedným z argumentov proti geneticky upravovaným organizmom. Nikto nevie, ako by sa zastavil ich prípadný únik z vymedzeného prostredia a aké by mal následky.

Na riešení pracujú vedci z MIT, ktorí svoj výskum zverejnili v žurnále Nature Communications. Navrhujú systém akéhosi "smrtiaceho spínača", ktorý zničí každú bunku a jej genetickú informáciu v prípade, ak sa dostane mimo vyhradenej oblasti.

Metóda sa opiera o biotechnológiu CRISPR, ktorá dokáže odstrániť a nahradiť vybranú časť génu. V tomto prípade sa však vedci zamerajú iba na vystrihnutie genetickej informácie, ktorá bola do organizmu umelo pridaná.

Výhodou podľa portálu Phys.org je, že takto možno zabrániť narušeniu prirodzeného prostredia i ochrana genetických úprav, ktoré firmy považujú za obchodné tajomstvo.

Systém podľa magazínu The Verge testujú v laboratórnych podmienkach. Podarilo sa, napríklad, zneškodniť konkrétnu časť génu baktérie E.coli v okamihu, ako prišla do kontaktu so špeciálnou cukrovou molekulou zvanou arabinóza.

Smrtiaci spínač potreboval dve hodiny na rozbehnutie, následne však do pätnástich minút zničil baktériu.

doi:10.1038/ncomms7989