Google chcel patentovať čudné plyšáky

Kontroverzné hračky mali udržiavať očný kontakt s ľuďmi. Následne by im plnili priania.

25. máj 2015 o 13:33 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Je to jeden z najšialenejších patentov internetového giganta. Oslovíte plyšového medvedíka v rohu miestnosti, on k vám otočí hlavu, usmeje sa a vypočuje vašu prosbu s odhodlaním splniť ju v rámci svojich možností.

Plyšovými hračkami, ktoré by udržiavali očný kontakt s používateľmi v ich príbytkoch sa Google podľa patentovej prihlášky zaoberal na začiatku roku 2012. V experimentálnom oddelení skúmali koncept, ktorý by technológie dostal do každodenného života – informuje BBC.

Stále na očiach

Plyšové zvieratká podľa patentovej prihlášky snímajú zvuk, rozoznávajú hovorenú reč, sledujú miestnosť pred sebou a vedia vyhodnotiť, či slová patrili im, alebo nie. Jednoduchými gestami ukazujú, či úlohu možno splniť, alebo nie.

Je úplne jedno, či chcete len hlasovým povelom prepnúť kanál na televízore, alebo sa pýtate na zajtrajšie počasie. Elektronická hračka komunikuje s cloudom, ktorý jej poskytuje zázemie. Ak čosi nejde alebo je nejasné, jednoducho sa len poškrabe labkou na hlave.

Firemná vízia popisuje aj používateľské pozadie. Ľudia si hračky natoľko obľubujú, že ich postupne pridávajú do rôznych miestností svojho príbytku, aby mali stále pri sebe ich služby. Bez hľadenia na televíznu obrazovku sa dozvedia, čo chcú vedieť.

A to nielen dospelí, ale aj deti, ktoré sa pri svojich hrách učia používať technológie prirodzeným spôsobom. Rozhovorom tvárou v tvár.

Odpor verejnosti

Google neprezradil, či šlo iba o koncept, alebo oddelenie skutočne pracovalo na vývoji podobne kontroverznej hračky. Správa však vyvolala verejnú diskusiu o zvrátenosti, špehovaní či etickej rovine.

Nedávno čelil Samsung pri hlasovom ovládaní kritike, že nabúral súkromie domácností a na odpor spotrebiteľov narazil aj výrobca bábiky Barbie, ktorá mala mať cez WiFi prístup k internetu - aby sa mohla rozprávať s dievčatkami.