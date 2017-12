Hrozí nám, že slabé Slnko prinesie radikálne ochladenie?

Analýza predchádzajúcich cyklov ukázala, že výkon Slnka medzi najvyšším a najnižším bodom aktivity kolíše iba na úrovni 0,1 percenta.

Trvalo približne polstoročie, kým sa Slnko dostalo do fázy normálnej činnosti a do Európy sa vrátilo teplejšie počasie. To už náhoda nebola.

Britskí vedci na základe vývoja aktivity Slnka a jej porovnania s obdobím Maunderovho minima odhadli, že v najbližších štyridsiatich rokoch sa Zem naozaj môže dočkať podobnej extrémnej udalosti. A my spolu s ňou.

Akým mechanizmom Slnko ovplyvňuje zemskú klímu?