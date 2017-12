Pod Yellowstonom je obrovská nádrž magmy, kedy sopka vybuchne?

Objavenie druhej komory pomôže vedcom určiť, kde vo vulkanickom cykle supersopky sa práve nachádzame.

24. máj 2015 o 11:05 Denisa Ballová

LONDÝN, PARÍŽ. Yellowstonský národný park sa rozkladá v troch amerických štátoch – Wyomingu, Idaho a Montane.

Je najstarším národným parkom na svete, ktorý sa môže pochváliť gejzírmi či horúcimi prameňmi. Rozprestiera sa totiž na vrchole sopky, ktorá má za sebou tri obrovské erupcie. Aj vďaka tomu sa hlboko pod národným parkom ukrýva jeden z najdynamickejších vulkanických systémov na svete.

Teraz v ňom vedci objavili nádrž horúcej, čiastočne roztavej horniny, ktorá je taká veľká, že by 11-krát zaplnila Grand Canyon.

Ešte väčší problém?

Doteraz vedci poznali len jeden magmatický krb, ktorý spôsobil erupcie pred dvomi miliónmi rokov, 1,2 miliónmi rokov a pred 640-tisíc rokmi. Nová štúdia v časopise Science odhalila druhý krb, ktorý je hlbší a 4,5-krát väčší.

„Existencia druhého magmatického krbu neznamená, že je viac či menej pravdepodobné, že dôjde k veľkej sopečnej eurpcii v Yellowstone,“ uviedol podľa denníka Guardian Jamie Farrell, seizmológ na Utahskej univerzite.

„Tieto nálezy nemenia aktuálne sopečné nebezpečenstvo v Yellowstone.“

Podľa Farrella nové nálezy skôr poskytujú vedcom potrebné informácie na lepšie pochopenie toho, ako sa magma pohybuje od zemského plášťa na povrch.

Nižšia nádrž magmy sa podľa posledných meraní nachádza 19 až 45 kilometrov pod Yellowstonom a má objem 48-tisíc kubických kilometrov, čo je 11-krát viac ako má Grand Canyon v Arizone.

Nádrž magmy je naplnená horúcou, prevažne tuhou a špongiovitou skalou s časťou roztavenej horniny. Podľa seizmológov sú z nej úplne roztavené len približne dve percentá.

Horný aj dolný krb magmy sa nachádza nad akýmsi prívodovým kanálom, ktorý začína v zemskom plášti asi 65 kilometrov pod povrchom a prenáša horúci materiál k povrchu.

Vedieť viac o sopke

Na to, aby seizmológovia zmapovali tento druhý krb magmy, použili techniku zvanú seizmická tomografia. Tak dokázali vytvoriť aj kompletný obraz o sopečnom systéme v Yellowstone.

„Každá ďalšia vec, ktorú sa naučíme o sopečnom systéme v Yellowstone je ďalším kusom skladačky, ktorý nás dostane bližšie k pochopeniu toho, ako skutočne funguje sopečný systém,“ uviedol podľa Huffington Post seizmológ Fan-Chi Lin.

„Ak by sme dokázali lepšie pochopiť transportné vlastnosti magmatických tekutín, mohli by sme lepšie pochopiť načasovanie, a tak aj to, kde sme vo vulkanickom cykle.“

Doi: 10.1126/science.aaa5648