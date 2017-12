EuroTel znížil ceny medzinárodných hovorov

Spoločnosť EuroTel znížila od začiatku januára cenu medzinárodných hovorov pre programy VIAC, Plus, SMS Viac a službu Partner prostredníctvom služby InterCall 33.

9. jan 2003 o 11:31

Výhodnejšie je telefonovanie do Českej republiky, USA, Kanady ako aj volania do okolitých krajín.

Nový cenník služby InterCall 33 od 1. januára okrem toho rozlišuje volania na mobilné siete a na pevné siete. Hovory na mobilné siete EuroTel účtuje v jednotlivých tarifných pásmach jednotnou sadzbou; pri volaní na pevné siete rozlišuje hovory v špičke (od 8.00 do 18.00 h, pre službu Partner od 8.00 do 20.00 h), mimo špičky a počas víkendov. EuroTel Bratislava zároveň rozšíril tarifné pásma na šesť skupín a zmenil aj zaradenie jednotlivých krajín do tarifných skupín.

Zákazníci EuroTelu zaplatia s využitím služby InterCall 33 za minútu hovoru v čase slabej prevádzky alebo cez víkend napríklad do susednej Českej republiky 7,90 Sk bez DPH. Za minútu hovoru do USA alebo Kanady zaplatia 9,90 Sk bez DPH počas celého dňa.

Výhody lacného telefonovania do vyše 100 krajín celého sveta prostredníctvom služby InterCall 33 môže využívať bez aktivovania každý zákazník siete EuroTelu (vrátane Easy). Stačí, ak namiesto znaku „+“ alebo „00“ pred medzinárodnou predvoľbou zadá číslo 33. Napríklad: Pri volaní do Prahy zadá číslo v tvare 33 420 2 xxxx xxxx