ST a TÚ vysvetľujú informácie o návrhu oddeleného účtovníctva

Telekomunikačný úrad SR v piatok 3. januára 2003 informoval, že od Slovenských telekomunikácií, a.s., dostal referenčnú ponuku prepojenia, ako aj návrh cien prepojovacích volaní a popis výpočtu nákladov.

3. jan 2003 o 11:27

Okrem toho Telekomunikačný úrad SR informoval, že koncom roku 2002 neprijal návrh oddeleného účtovníctva zo strany Slovenských telekomunikácií, a.s.

Telekomunikačný úrad SR svojím stanoviskom však definitívne nezamietol navrhnutý systém oddeleného účtovníctva, ktoré Slovenské telekomunikácie, a.s., predložili v zmysle svojej licencie do 30. septembra 2002.

„Telekomunikačný úrad SR požiada spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s., o doplňujúce informácie k návrhu oddeleného účtovníctva ,“ povedal hovorca Telekomunikačného úradu SR, Roman Vavro a dodal: „Úrad to urobil preto, aby získal podrobnejšie informácie pri odsúhlasení primeraného účtovného systému zo strany Slovenských telekomunikácií, a.s.“