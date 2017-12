Dragon's Lair 3D - klasika v 3D kabáte

Jednoduché skákačky akoby vymreli a pobrali sa do večných lovísk. Len občas si niekto spomenie na ich zašlú slávu a rozhodne sa spracovať tento druh hier v novom, trojrozmernom kabáte. Dragon's Lair 3D je toho žiarivým príkladom, keď sa klasická sk

13. jan 2003 o 8:14 Ján Kordoš

Jednoduché skákačky akoby vymreli a pobrali sa do večných lovísk. Len občas si niekto spomenie na ich zašlú slávu a rozhodne sa spracovať tento druh hier v novom, trojrozmernom kabáte. Väčšina skákačiek sa však nevydarí vďaka blbej kamere a s tým spojenou nehrateľnosľou titulu. Jediným žiarivým príkladom, že sa dá vytvoriť aj poctivá skákačka je Rayman 2 od Ubi Softu. DragonStone Software nám pod krídlami tohoto distribútora dáva ako na podnose svoj niekdajší hit – Dragon´s Lair. Ako správni vývojári aj oni obliekli svoje dieťa do trojrozmerných šiat. Samozrejme neostali len při tom a pridali do svojej hry aj zopár vylepšení, ktoré skutočne fungujú. Ale nezvládli niektoré veci, ktoré sa mne zdajú v konečnom dôsledku absolútne fatálne a zapríčinia odchod viacerých hráčov od monitorov. Lenže všetko má svoj čas, tak aj mi postupujme postupne a vysvetlime si, ako k tomu vlastne došlo.

Hlavnou postavou je rytier Dirk, ktorý vyzerá ako blbeček a v skutočnosti ním aj je. Neviem, o čo konkrétne išlo tvorcom hry v intre, ale mne z neho vyplynulo len to, že sa rozhodol zachrániť princeznú Daphne, ktorú väzní kúzelník Mordoc so svojim drakom Singom. Už v týchto úvodných animáciách vám bude jasné, že hlavný hrdina bude mať viac šťastia ako rozumu. A tento hrdina sa rozhodne, že sa pokúsi zachrániť princeznú a vy mu v tom budete musieť pomôcť.

Ako ste určite postrehli, ide o skákačku, ktorá má rozprávkový príbeh a celé to vlastne bude ako jedna rozprávka. Všetko tomu aj nasvedčuje. Popis skákačky je jednoduchý. Beháte so svojou postavičkou, skáčete po plošinkách, ničíte nepriateľov, ktorí sa odoberú na večný spánok po dvoch úderoch a občas vám cestu skríži boss, na ktorého musíte nájsť fintu, inak sa cez neho nedostanete. Za nepriateľov budete mať napríklad oči na stopkách, fialové podivné stvorenie, lietajúce netopiere a knižky, prípadne skákajúce lavice, či dokonca skamenelých rytierov. Narazíte ešte na mnoho iných, ale už z môjho skromného výpisu vyplýva, že všetci vaši hrdinovia nevypotia zo seba ani jednu kvapôčku krvy, nebudete počuť žiadne smrteľné chrochtanie a na stenách nebudú pokreslené krvavé obrátené kríže. Všetko je to ladené do rozprávkového štýlu, čo sa odrzkradluje aj na zbraniach. Na začiatok dostanete meč, s ktorým si vystačíte až do konca hry. K dispozícií máte aj niekoľko druhov šípov a manu na kúzlenie čarovných šípov. Nemusíte sa báť, tento nedostatok zbraní pri hraní vôbec nepocítite.

Teraz sa budem venovať trochu podrobnejšie bojom. Ako som už spomenul pri vašom putovaní narazíte na množstvo nepriateľských poskokov, ktorí vám nespôsobia žiadne veľké zranenia, ak si to s nimi všetko prediskutujete… s mečom v ruke. Súboje prebiehajú spôsobom: rozbehnem sa na protivníka a umlátim ho k smrti. To sa stane behom chvíľky a môžete spokojne pokračovať ďalej. Problém nastáva při atakovaní viacerých nepriateľských potvoriek naraz – vtedy musíte zvoliť stratégiu: vykosím jedného po druhom. Jednoducho sú to klasické plošinovkové spôsoby annihilácie protivníka. Po niektorých mŕtvych záporňákoch ostávajú červené (dopĺňajú zdravie) alebo modré (dopĺňajú manu) guličky. Ak vám to bude málo, stačí ak začnete rozsekávať sudy, ktoré ležia po okolí a určite v jednom z nich niečo nájdete. Svojou záchrannou cestou Dirk zbiera aj rôzne cennosti a šperky, ktoré však nemajú žiadny hlbší zmysel a ide len o vaše potešenie z ich nájdenia. A nesmiem zabudnúť ani na skúmavky, v ktorých sa nachádza tekutina, ktorá vám doplní asi ¾ zdravia.

A keď sa prebojujete cez množstvo posluhovačov zla, čaká vás na konci úrovni boss, ktorý vás zlikviduje bez mihnutia oka. Ak však prídete na to, ako ich zničíte, všetko pôjde hravo. Po jeho usmrtení sa dočkáte dôležitého artefaktu, ktorý vás posunie ďalej v hre. K týmto strážcom úrovní sa dostanete po množstve skákania po pohyblivých plošinkách, pohupujúcich sa lanách a rôznych iných prekážok, ktoré ak nezdoláte, nastáva smrť hlavného hrdinu. Nemusíte sa báť, hra obsahuje funkciu quicksave a dokonca vás väčšinou po pár sekundách vráti pred miesto vašej smrti. Raj pre plošinovkárov.

A to je celý systém hry, ktorý som vysvetlil dopodrobna a teraz nastal čas, aby som sa vrhol na hodnotiacu časť, v ktorej si naznačíme jednotlivé problémy hry a poukážem na veci, ktoré by sa dali zmeniť pre dobro hráča.

Grafika: 7 / 10

Ak vám nie je známa technológia Cel-Shade, ani sa vám nebudem čudovať, ale ja len pripomeniem, že podobný systém bude používať aj nová hra XIII (novinka). Celé okolité prostredie hradu je vytvorené z polygónových modelov, len postavičky (teda Dirk a chamraď, ktorá sa mu pletie pod nohy plus bossovia) su ploché ako doska. Teda sú absolútne dvojrozmerní a čuduj sa svet, ono to vyzerá celkom nádherne. Postavičky vyzerejú ako z komixov a výsledný efekt len podtrhuje celkovú rozprávkovosť hry. Grafika ako celok však pôsobí dosť jednoducho, čo nemôžem brať ako zápor, lebo by to potom bolo celé v kontraste s technológiou Cel-Shade. Ak ste niekedy hrali Dungeon Keepera, tak si určite pamätáte na jednotlivé objekty a chodbičky. Málokedy sa tam vyskytovali rovné steny a s tým istým sa stretnete aj tu. Niektoré predmety, napríklad knižnica, vôbec nevyzerá ako kváder, do ktorého sú narvané knižky, ale ako nesúmerný štvoruholník, ktorý nemá žiadnu stranu rovnako dlhú. Grafika je farebná, čo bolo zrejme aj cieľom tvorcov hry, ktorí tak chceli vyplniť atmosféru. Grafiku si môžete zvoliť od rozlíšenia 640x480 v 16 bitoch až po 1280x1024 v 32 bitoch. Vo vyšších rozlíšeniach sa vyskytujú problémy s obrazom, ale to by malo byť vyriešené formou patchu. Dosť divné mi pripadalo aj zvolenie si veľkosti obrazu (4:3 alebo 16:9), čo mi pripomína skôr obrazovku od telky (takú s väčšou uhlopriečkou:) ako pomer pre monitor. Nevadí mi jednoduchosť grafiky a ani menšia detailnosť, lebo tak to je správne pre skákačku. Pripomína mi to komixový štýl, ktorý sa na hru hodí (dokonca sa mi aj zdá, že Dragon´s Lair vychádza aj ako komix, ale ruku do ohňa za to nedám).

Pár slov hodím aj o animáciách. Moc vám toho nepovedia (viď úvodné intro), ale prehrávajú sa v engine hry, čo vytvára dojem súvislého hrania. Po prehodení páky sa spustí kratučká animácia, ktorá vám ukáže dvere, ktoré sa otvorili atď. Takýmto spôsobom to funguje v hre. Pri skonaní Dirka sa na obrazovke objaví jeho smiešna kostra, ale smiešnu ju budete považvať, ak ju uvidíte maximálne desiatykrát. Animácie sa totiž nedajú preskočiť a musíte si ich stále pozrieť, hoci ste ich už videli miliónkrát (viď smrť hrdinu). Dosť to naštve pri spúšťaní hry, kedy čumíte asi minútku do blba pri prezentácií firiem tvorcu a distribútora. Ja som zažil peklo asi pri štvrtom spúštaní hry po sebe od znovu a to všetko len vďaka ovládaniu – o tom neskôr. Nedokážete si predstaviť, ako dokáže pozeranie asi 3 minútového intra, v ktorom vlastne o nič nejde, rozrušiť. Nepomáha trieskanie do klávesnice ani myslenie na príjemnejšie veci. Jednoducho to dokáže dokonale naštvať a to je všetko. Ja som mal pri tom už pomaly „penu u huby“;).

A to som nespomenul srandovné veci, ktoré som si nechal na záver. Dirk dokáže robiť nádherné kotúle… škoda, že aj hore schodami. Ak sa hrdina začne zakrádať, to sa už budete válať v kŕčoch od smiechu na zemi. A ten beh, a tie skoky. Je trochu divné, že Dirk padá kolmo dolu ako sto tonový balvan, hoci sa na konci plošinky odrazil. Letí asi meter a potom kolmo dolu. Neviem, ale keby som aj ja tak skákal, asi by som sa nechal utratiť.

Interface: 4 / 10

Inštalácia hry a aj jej prvá konfigurácia prebehla celkom hravo, ale všetko sa to skončilo potom, čo som chcel ovládať hlavného hrdinu. On sa ten kripel ani nepohol. Skúšam stlačiť Esc a nič. Sakra, čo sa to deje? Nevedel som sa dostať ani do menu!!! Tak teda vyskakujem z hry a všetko mrzne. Nadávam. V optionsoch som našiel navolenie kláves. Ono nebol nakonfigurovaný ani jeden kláves na vykonanie akcie!!! Je toto možné, aby nebolo nastavené defaultné nastavenie kláves? Prichádza šok a pozerám si po druhý raz intro. Zisťujem, že menu v navolení kláves je scrollovacie… samozrejme až po nutnom reštarte počítača. Takže si pozerám tretíkrát intro a púšťam sa do hrania, keď tu zrazu sa rozhodnem, že vypnem Word, ktorý som nechal pustení ako aplikáciu v pozadí. Stláčam klasický alt+tab a vypínam Word… nasleduje alt+tab a zahmlieva sa mi před očami. Celé prostredie je čierne a vidím len vlastnú postavičku, čo iste uznáte nie je dobrá východisková pozícia pre úspešné hrania. Chytám amok, zúrivo resetujem komp a pokúšam sa nájsť niečo pekného na tomto svete. Po úspešnom ukľudnení si pozriem (naposledy vo svojom živote – už ma NIKTO nedonúti si to pozrieť znovu) ešte raz intro a stláčam quicksave. Mám to za sebou.

A toto všetko sú len úvodné problémy, ktoré vás dúfam minú, keď som vám ich popísal. Potom prichádza na rad ovládanie hlavného hrdinu. Pozrite sa na vlastnú ruku, koľko máte na nej (funkčných) prstov… ja mám desať, ale k úspešnému zvládnutiu ovládania som potreboval ešte jeden pár rúk. Kamera, ktorá sníma hrdinu je sice celkom múdra, ale nevyhnete sa jej dorovnávaniu. Tak si počítajte štyri klávesy pre pohyb, štyri pre pohyb kamery, skákanie, tasenie meča (Dirk nedokáže vyskočiť na plošinku, ak v ruke drží meč… a čo ak sú na plošinke nepriatelia;)?, šermovanie, beh, skrčenie, obrana, automatické nastavenie na najbližšieho nepriateľa, quicksave… a to všetko potrebujete zrazu stlačiť v rýchlej kombinácií a máme tu problém. Veľký problém. Ovládanie sa dalo ako tak zládnuť, ak som sa ja venoval ovládaniu postavy a neposednej kamery a môj chudák – spoluhráč ostatným klávesam (týmto chcem verejne poďakovať Petre a zároveň ju poprosiť o prepáčenie, že musela trpieť so mnou. Ďakujem ti ;). Po pár hodinách cviku a množstve nadávok zisťujete, že vám to občas trochu ide. Ja len dodám, že fakt len občas a fakt len trochu. Navyše Dirk vie skákať do diaľky len z rozbehu, z miesta to nedokáže, čo ma len ďalej utvrdzuje v tom, že nie je až tak normálny. A ak ste majiteľmi Windowsu XP, tak sa na hru rovno vykašlite, lebo podľa vyjadrení hráčov, to pod nimi ide na prd, respektíve vôbec.

Hrateľnosť: 6 / 10

Hrateľnosť musím aj cez všetky tie útrapy ohodnotiť ako priemernú. Všetko je to možno dané aj tým, že v podstate mám plošinovky rád, lebo sa človek u nich dokáže geniálne odreagovať. Síce zžiť sa s hlavnou postavou bol trošku problém, ale celé to divadielko sa dalo v pohodičke akceptovať. Je výborné, ak hra v sebe obsahuje akýsi motor, ktorý vás ženie dopredu a vy hráte hru ďalej. Niečo podobné sa vyskytuje aj v Dragon´s Lair 3D, ale problémom je, že vždy mi to vydržalo len 2-3 hodinky a potom som znechutený odchádzal od hry. Hra je jako celok úplne lineárna a nedočkáte sa žiadnych rozvetvených ciest v príbehu. Všetko funguje na princípe: V jedných dverách nájdem kľúč, ktorým si otvorím iné tajné dvere. A ak by ste predsa len boli na pochybách, ako pokračovať ďalej, o vašich úlohách vás informuje princezná Daphne, ktorá občas poskytne aj menšiu radu. Smutné je, že toho hopsania je príliš veľa a každý chybný skok je odmenený smrťou. Všetko by to bolo oukej, ale vy jednoducho neviete, že o pár metrov nasleduje priepasť, ktorá sa pod vami prepadne, až kým to Dirk neokúsi na vlastnej virtuálnej koži. Takto sa to celé zvrháva na zisťovanie, čomu sa máte vyhnúť v ďalšej miestnosti, kedy máte presne skočiť, na ktorom pixeli stlačíte klávesu pre zrýchlenie… nastáva obrovský nával informácií, ktorý ak nezvládnete, jednoducho sa v hre ďalej nepohnete, aj keby ste to chceli. Škoda, že tvorcovia hry do nej nezakonponovali viac logických questov. Väčšina je založená na skákaní (ktoré je niekedy obmedzené časovým limitom!!!) a občas sa to zvrtne na súboj, ale logických zádrheľov je hrozne málo. To celé by dodalo hre absolútne inú atmosféru a vy by ste po splnení takéhoto questu mali pocit dobre vykonanej práce, čo stane len občas. Skôr budete radi a budete zúrivo búšiť do quicksavu a gratulovať si, že máte za sebou tú odpornú skákaciu časť, ktorá vás dokázala len nahnevať a nie pobaviť. Nemôžem však tvrdiť, že to skákanie je zlé – veď ide o skákačku, len už z princípu zábavnosti to mohli autori dotiahnúť trošku ďalej a nie len nezmyselne prešľapovať na mieste. Pre mňa bolo prejdenie obtiažnej skákacej časti skôr úľavou ako potešením.

Multiplayer

Režím viacerých hráčov sa v hre nenachádza, čo je dosť logické, lebo ide o plošinovku.

Zvukové efekty: 6 / 10

Zvuky prostredia majú priemernú úroveň a nijak nevybočujú z rady ozvučenia, takže ho nebudete ani vnímať a rozdiel medzi vypnutým a zapnutým zvukom postrehnete ťažko. Jediné, čo vás môže potešiť je dabing dvoch hlavných postavičiek. Ehmm, ani by som to nenazval dabingom, lebo Dirk len funí a vydáva čudné škrekľavé zvuky, ktoré by ste skôr pridelili nejakému domácemu hospodárskemu zvieratku, ale výborne vystihujú Dirkovu inteligenciu. Jediné zrozumiteľné, čo z jeho úst dostanete je výkrik pri páde do hlbokej priepasti. Princezná Daphne je však iná káva a v hre predstavuje jedinú hovoriacu postavu. Dirkovi radí pri plnení úloh a nádherne sladko volá o pomoc, pričom máte fakt skutočný pocit, že sa jedná o hlas princeznej, ktorú uniesol zlý ujo.

Hudba: 7 / 10

Hudobný doprovod svojou kvalitou patrí k jedným z najlepších vecí v hre, len je trošku smutné, že je hudobné spracovanie dosť nevtieravé a tvorcovia nevyužili jeho potenciál naplno. Občas totiž kvalita hudobného sprievodu začne dosť kolísať, ale nikdy sa nedostanete až k tomu, aby ste reproduktory radšej vypli. Treba však uznať, že výborne dotvára celkový pocit rozprávkovosti hry a v niektorých chvíľach si nedokážete predstaviť nič lepšie. Kvalita ozvučenia je tiež dobrá a nemáte dojem, že počúvate šesťkrát prehrávanú pásku s hitmi vašich starších spoluobčanov zo šesťdesiatych rokov.

Inteligencia & obtiažnosť: 5 / 10

O inteligencii protivníkov sa neoplatí ani baviť. Ide o tupé stádo dementov, ktorí majú jediný cieľ – zničiť vás – a podľa toho sa aj správajú. Ak vás zbadajú, tak sa po vás rozbehnú a neberú ohľad na to, že kým sa k niečomu dostanú, už budú ležať hore bruchom. Dokonca aj bossovia jednotlivých úrovní pôsobia hrozne strojovo a akoby vôbec nereagovali na vaše útoky. Nečakal som si síce žiadnu umelú inteligenciu, ale dementov stretávam aj na ulici a nemusia byť preto aj v hre. Keby boli aspoň strojovo naprogramovaný jednoduchým cyklom if – else, tak by to vyzeralo omnoho lepšie.

Ale hlavným dôvodom, prečo hra dostala v tomto hodnotiacom kritériu až tak slabé hodnotenie je jej vysoká obtiažnosť. Prvých 10 – 15 minút pôjde všetko ľahko a možno si budete myslieť, že som asi ľavý, veď to je jednoduchá hra, ale potom to príde a vy budete chcípať na každom druhom kroku, čo dokáže dosť nahnevať. Sranda nastane, ak nebudete vedieť čo ďalej a zostanete zakysnutý v jednej oblasti, z ktorej sa nebudete vedieť pohnúť. Raz som len tak zo srandy (a šialenosti;) hru, pri jednom zo záksysov, reštartoval a ihneď po loadovaní sa spustila animácia, ktorá ma posunula ďalej. Áno, hra je dosť zabugovaná, čo značne zvyšuje obtiažnosť hry, ktorá tak neuveriteľne narastá. Možno sa vám zdá, že sa to dá prežiť, ale aj samotný bossovia vás presvedčia, že tu niečo nehrá. Už prvý strážca úrovne mi (nám, nesmiem zabudnúť na svojho spoluovládateľa;) vyčaril taký úsmev na tvári, že som si povedal, že to rozdupem. Je to ťažké a ak ste veľký kľudas a občas si musíte pichať adrenalín, aby ste vnímali okolie okolo seba, tak mám pre vás zaručený liek – Dragon´s Lair 3D. Stačí hodnika až dve denne a bude z vás slintajúca beštia.

Záverečné hodnotenie: 6 / 10

Veľmi dlho som rozmýšlal, aké hodnotenie dám tejto hre. Aj keď sa na Dragon´s Laira akokoľvek nahneváte, aj tak vás znovu pritiahne a vy sa rozhodnete to vyskúšať znovu a znovu zistíte, že to nemá cenu, lebo niektoré veci sú nad vaše možnosti. Hra navyše obsahuje neuveriteľné množstvo bugov, ktoré to všetko len zhoršujú a dávajú vám najavo, že na tejto hre niečo smrdí. Ja som si svoju úlohu splnil a popísal som vám hru a už si ju asi ťažko niekedy zahrám a ani po tom netúžim. Mám rád plošinovky a preto som rád aj za takúto hru. Trh totiž týmto žánrom určite presýtený nie je, takže sa ráta aj tento pokus od DragonStone Software. Mohlo to byť lepšie, mohlo to byť oveľa lepšie, ale nič také sa nestalo. Takto vznikla ďalšia hra, na ktorú si o pol roka skoro nikto nespomenie a nikto o ňu ani len nezakopne.