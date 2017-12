Hľadajú technológiu, ktorá by ochránila vyzbrojené drony pred únosmi

Spolupráca armády s verejným sektorom má posilniť bezpečnosť na diaľku ovládanej bojovej techniky.

22. máj 2015 o 11:40 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Je to volanie o pomoc, na ktoré neexistuje spoľahlivá odpoveď. Americké námorníctvo vyzýva firmy na spoluprácu na vývoji systému, ktorý by dokázal ochrániť drony pred útokmi hackerov.

Podľa magazínu Engadget hľadá armáda technológiu, ktorá by ochránila na diaľku ovládané lietadlá so zbraňovým arzenálom. Problémom je totiž riziko, že takéto systémy by sa mohli dostať pod kontrolu nepovolaných operátorov. S obavou, že by mohli špehovať aktivitu dronov alebo ich dokonca uniesť.

Hoci technologické firmy používajú množstvo technológií na šifrovanie, autorizáciu a autentizáciu, žiadna z nich sa doposiaľ neukázala ako dostatočne spoľahlivá na to, aby odolala útokom hackerov. Každý deň prichádzajú informácie o nových škodlivých kódoch, bezpečnostných prešľapoch, únikoch informácií či špehovaniach.

Technológie sa stali hnacou silou, ale aj slabinou všetkých podobných zariadení. Kým zariadenia s pevne „nadrôtovanou“ funkčnosťou v spleti elektronických súčiastok vykonávali vždy iba svoju vopred určenú prácu bez možnosti ovplyvnenia zvonka, programovateľné čipy v prostredí so sieťami možno vždy nejakým spôsobom napadnúť.

Na vine nie sú iba chyby programátorov, ale aj technologické prešľapy, nedokonalosti algoritmov či špecifiká nástrojov, ktoré prekladajú jazyk programátorov do inštrukcií jednotlivých čipov.