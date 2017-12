Whirlpool ponúkne domácnostiam nápojové automaty

Jediný stroj dokáže pripraviť štyri druhy nápojov.

21. máj 2015 o 14:11 Milan Gigel

SAO PAOLO, BRATISLAVA. Položíte pohár pod trysku nápojového automatu, zasuniete do neho kapsulu podľa chuti a po stlačení tlačidla sa pred vami objaví nápoj na želanie. Hoci je to povedomý scenár, Whirlpool prichádza s konceptom, ktorý chce nahradiť v našich domácnostiach viacero spotrebičov.

Nápojový automat B.Blend podľa agentúry Reuters nie je ani kávovar, ani stroj na prípravu sýtených limonád. Jediné zariadenie je navrhnuté tak, aby dokázalo pripraviť nápoje všetkých druhov. Kapsuly zalieva studenou alebo horúcou vodou, a ak treba, pridá k tomu aj bublinky.

Výsledkom je široká škála, ktorá sa začína kávou, pokračuje horúcim bujónom, kakaom, čokoládou, prestupuje svetom chladených džúsov z práškového koncentrátu a malinoviek, a napokon končí vo svete sódy, koly a bublinkových nápojov všetkých druhov.

Hoci ide o koncept s jasnými prednosťami, doposiaľ sa nik nepokúsil na trhu ponúknuť podobné riešenie. Firma Whirlpool to v spolupráci s AB InBev skúša na Brazílskom trhu, z ktorého chce postupne expandovať do celého sveta.

Z našich kuchýň by sa tak mohli vytratiť kávovary, čajovary, stroje na prekvapkávanú kávu, rýchlovarné kanvice i malé stanice na sýtenie nápojov oxidom uhličitým. Súčasne popri tom vzniká ohromný potenciál pre firmy, ktoré by do systému dodávali širokú škálu kapsúl so základmi nápojov.

Správne inštrukcie vyčíta B.Blend z jednoduchého čiarového kódu na okraji kapsule. Ten obsahuje informáciu o množstve vody, jej druhu, teplote a spôsobe prípravy. Podobne, ako to dnes robia niektoré automaty na kávu.