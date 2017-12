Prečo jedlá z lietadla chutia hnusne? Dôvodom je aj hluk

Sladké jedlá sú na palube najhoršie, chuť umami je ešte posilnená.

20. máj 2015 o 22:39 Dominik Holič

ITHACA, BRATISLAVA. Pred piatimi rokmi si nemecká letecká spoločnosť Lufthansa všimla, že jej pasažieri vypili za rok takmer dva milióny litrov paradajkového džúsu. Nechala si spraviť štúdiu, pri ktorej výskumníci zistili, že tento nápoj ľuďom chutí viac vo vzduchu ako na zemi.

Podľa portálu Tech Times určili nízky tlak vdzuchu v kabíne ako príčinu zvýšenej chute na zeleninové šťavy. Najnovšia štúdia vedcov z Cornellovej univerzity naznačuje, že vnímanie chutí je prepojené so zvukom. Zverejnili ju v žurnále Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance.

V simulovanom prostredí lietadlovej kabíny dávali vedci 48 dobrovoľníkom ochutnávať tekutiny s rôznymi koncentráciami piatich základných chutí. Sladké jedlá dostávali najhoršie a jedlá s chuťou umami, napríklad vývary a mäso, najlepšie hodnotenia.

Pri hluku nad 85 decibelov totiž podľa výskumu horšie reagujú receptory sladkosti, pričom tie pre umami reagujú lepšie. Vnímanie slaných, kyslých a horkých chutí zostalo bez zmeny.

Spôsobujú to zmeny signálov medzi jazykom a mozgom, ktoré podľa Tech Times prechádzajú pozdĺž nervu, ktorý sa v strednom uchu dotýka ušného bubienku.

"Naše výsledky charakterizujú novú zmyslovú interakciu so zaujímavými dôsledkami na vplyv prostredia, v ktorom konzumujeme jedlo," uvádza v tlačovom vyhlásení univerzity spoluautor štúdie Robin Dando.

Množstvu pasažierov nechutí lietadlové jedlo, výsledky výskumu môžu pomôcť leteckým spoločnostiam pripraviť gastro ponuku, na ktorú sa už nebudú ľudia sťažovať. Dovtedy však nebude ničím nezvyčajným, ak si niekto namiesto jedla vypýta radšej jednu Bloody Mary.

http://dx.doi.org/10.1037/xhp0000044