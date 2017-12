The Mark of Kri - čistokrvná fantasy rubačka

Máte radi akčné mlátičky? Tie hry, kde sa veľký a silný chlapák s veľkým klackom v ruke oháňa, kde praskajú lebky a krv tečie prúdom? Hry, kde ide predovšetkým o číru radosť zo samotnej akcie? Dúfam, že ste na tom rovnako ako ja a ani vy z času na čas nep

13. jan 2003 o 9:23 Milo Gracík

ohrdnete niektorým zo skvostov tohto žánru. A práve teraz vychádza hra, ktorá si určite zaslúži pozornosť každého nielen conanofilov, ale i každého riadneho drviča.

The Mark Of Kri, prvý titul kompletne vytvorený v internom vývojárskom štúdiu SONY v San Diegu, USA. Jedná sa o akčnú bojovku s adventúrnymi prvkami videnú z pohľadu tretej osoby. Hra je zasadená do krásneho a detailného trojrozmerného prostredia nádhernej prírody fantasy sveta, kde sa pohybujete čisto po vlastných, vybavený bežným pseudo-stredovekým zbraňovým arzenálom. Grafika a dizajn sveta vyzerá skutočne kúzelne, pripomínajúc animované filmy od Disneyho. Celé to vyzerá na bežné fantasy prostredie dosť netradične, čo je však len dobré, pseudo-tolkienovský „look“ sa nám už trochu zunoval. Zdá sa, že sa autori inšpirovali folklórom a legendami ďalekého severu, kdesi u Mongolov, Eskymákov, či Laponcov. Nedajte sa však touto milou grafikou oklamať, hra je neskutočne brutálna a naturalistická, pripomínajúc skvelé realistické rubačky zo Statočného Srdca.

Ocitnete sa v úlohe bojovníka menom Rau, ktorý musí zastaviť stvorenia temného sveta a zabrániť vyvolaniu starovekého zaklínadla schopného uvolniť do sveta nevídané zlo. Na jeho dobrodružnej ceste ho sprevádza verný duchovný sprievodca, čierny vták Kuzo, vyzerajúci ako havran (asi to aj havran bude:-). Ten zohráva veľmi dôležitú úlohu, keďže môže slúžiť ako zved, zbierať predmety, či obťažovať nepriateľov. Mimo hlavnej činnosti, spočívajúcej v agresívnej akcii si taktiež občas zapotíte šedé bunky pri taktickom plánovaní (plíženie, prepad zo zálohy, spolupráca s havranom, a pod.). Príjemným osviežením je taktiež netradičný bojový systém, nad každým protivníkom v dosahu je zobrazený symbol, ktorý korešponduje s tlačidlom ovládača, takže stlačením príslušného tlačidla bojujete proti danému bojovníkovi. Paráda, už sa teším na kombovanie úderov.

The Mark Of Kri už na severoamerickom kontinente vyšla, u nás ju očakávajte čoskoro. Samozrejme ONLY for PS2.