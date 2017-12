First-Person Shooters v roku 2003 #1

Rok 2003 bude v žánri strieľačiek z prvého pohľadu viac než bohatý. Dalo by sa povedať, že FPS-ky nám prekvitajú, pripravuje sa ich celá hŕba od najočakávanejších titulov ako Unreal 2: The Awakening až po neznáme tituly od neznámych vývojárov. Ak v

12. jan 2003 o 0:44 Stano Bandzi

Vlani (myslím tým samozrejme rok 2002) síce vyšlo mnoho zaujímavých „doomoviek“ (za všetky spomeniem napríklad Medal of Honor, Soldier of Fortune II, No One Lives Forever 2 (recenzia) či Unreal Tournament 2003 (recenzia)), ale všetko nasvedčuje tomu, že toho roku k nám ich zavíta ešte omnoho viac. Okrem dlho očakávaných pokračovaní klasických titulov, ktoré majú úspech už vopred zaručený, sú ohlásené aj hry úplne nové, od skúsených alebo aj čerstvo zoskupených vývojových tímov, ktoré rozhodne disponujú veľkým potenciálom porovnávať sa s nimi na poli hrateľnosti, ako aj technického spracovania.

Takže o čo konkrétne sa bude jednať? Zhrňme si to do prehľadného zoznamu s krátkym popisom každého pripravovaného titulu.

Poznámka: Za konečnú platnosť údajov o vydavateľovi a hlavne o dátume vydania hier neručím.

Ani naši západní susedia nezaháľajú a pripravujú pre nás možnosť zažiť hrôzy vietnamskej džungle na vlastnej koži v hre Vietcong (Illusion Softworks/Take2)(pozri preview).

Končí sa prvý prehľad FPS-iek roka 2003, a to sme iba v polovici. O týždeň sa pozrieme na zvyšné tituly. Nebudú medzi nimi chýbať také bomby ako Duke Nukem Forever, Counter-Strike: Condition Zero alebo Deus Ex 2.