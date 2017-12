Roboautá už budú fungovať v prvom meste

Maličké dvojmiestne elektromobily budú fungovať v uliciach amerického mesta Mountain View.

18. máj 2015 o 10:01 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Je to vízia, ktorou sa intenzívne zaoberajú desiatky firiem z celého sveta. Vyjdete z domu, nasadnete do autonómnej prepravnej kapsule a bez toho, aby za vami zostali oblaky smogu, upchaté cesty a dopravné kolízie si užívate cestu do práce.

Už o niekoľko týždňov to bude fungovať v kalifornskom meste Mountain View. Google získal licenciu na používanie svojej technológie v každodennej premávke. Firma pripravila 25 automobilov, ktoré technológie preveria.

Útle dvojmiestne elektromobily používajú podľa magazínu Scientific American rovnaký autonómny softvér ako Lexusy RX450h. Kým doterajšia technológia sa opierala hlavne o mapové podklady a zdokumentované trasy, nové prvky majú zlepšiť šikovnosť vozidiel v menej známom prostredí.

Google chce zároveň otestovať inovatívne prvky pri ochrane chodcov a vodičov: napríklad pružnú penovú čelnú časť vozidla či nové čelné sklo.

Úrady povolili automobilom jazdu do rýchlosti 40 kilometrov za hodinu s podmienkou, že za ich palubnou doskou bude sedieť vodič, ktorý môže kedykoľvek prevziať riadenie. Prepravné kapsule preto majú aj klasické riadiace prvky, ktoré možno kedykoľvek v budúcnosti odstrániť.

Prevádzka v skutočných podmienkach a v skutočnom meste má pomôcť ďalšiemu vývoju technológie.