Medzinárodná stanica neopravila svoju dráhu, rakete Progress zlyhali motory

Raketa Progress mala vyniesť ISS približne o tri kilometre vyššie na novú obežnú dráhu.

16. máj 2015 o 7:13 TASR

MOSKVA. Na sobotu naplánovaná korekcia obežnej dráhy Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sa neuskutočnila, pretože motory ruskej nákladnej rakety Progress sa neaktivovali v stanovenom čase. Agentúru Interfax o tom informoval zdroj v agentúre Roskosmos.

Podľa predbežných zistení palubný počítač ruského segmentu ISS dostal informáciu o nepripravenosti motorov nákladnej lode Progress a vydal rozkaz zastaviť celú operáciu.

Podľa pôvodných plánov mal Progress vyniesť ISS na približne o tri kilometre vyššiu obežnú dráhu. Ďalší pokus o korekciu dráhy ISS sa uskutoční o niekoľko dní, keď odborníci vyhodnotia telemetrické údaje.

Zdroj ubezpečil, že pozemné Centrum riadenia letov má situáciu pod kontrolou. "Máme rezervný systém korekcie obežnej dráhy," spresnil. Dodal, že na to môžu byť využité nielen motory Progressu, ale aj modulu Zarja.

Motory rakety Progress M-26M sa mali uviesť do činnosti v sobotu o 04.14 h moskovského času a pracovať 901 sekúnd, počas ktorých mali vyvinúť impulz, ktorým by sa priemerná výška hladiny letu ISS zvýšila o 2,8 kilometra, a to priemernou rýchlosťou 1,64 m za sekundu.

Na ISS je momentálne medzinárodná posádka. Jej členmi sú traja Rusi: Anton Škaplerov, Gennadij Padalka a Michail Kornijenko, európska astronautka Samantha Cristoforettiová a Američania Terry W. Virts a Scott Kelly.

Pôvodne sa mali vrátiť na Zem 14. mája, ich návrat však preložili na 11. júna.