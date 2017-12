Nadizajnujeme si budúcich ľudí na mieru? Číňania ukázali prvý krok

Výskumníci ukázali, ako geneticky modifikovať ľudské embryá.

15. máj 2015

Je to kontroverzný výskum: čínski vedci v odbornej štúdii zverejnili výsledky pokusu, pri ktorom zasiahli do genómu ľudských embryí. Takéto oplodnené bunky, z ktorých by však ľudský jedinec nikdy nemohol vzniknúť, sa pokúsili zbaviť budúceho ochorenia krvi.

Experiment sa príliš nepodarili, ale už dnes vieme o ďalších čínskych tímoch, ktoré sa o podobný zásah do DNA pokúšajú.

Čo to znamená? Naozaj nás čaká dizajnovanie ľudí? A prečo je takýto výskum etickým problémom? Vypočujte si viac v TECH_FM s Tomášom Prokopčákom.

