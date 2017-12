Prvý raz ukázali Plutove mesiace na jednej fotke

Sonda New Horizons urobila prvé zábery dvoch najmenších mesiacov Kerberos a Styx.

13. máj 2015 o 18:12 Dominik Holič

BRATISLAVA. Mesačná rodina bývalej planéty Pluto má v súčasnosti päť členov - mesiace Cháron, Hydra, Nix, Kerberos a Styx.

Dva posledné a najmenšie mesiace objavili v roku 2011 a 2012, až tento týždeň však poslala ich prvé snímky vesmírna sonda New Horizons.

Styx má priemer medzi 7 až 21 kilometrami a obehne Pluto každých dvadsať dní. Orbita Kerberu, ktorého polomer je medzi desiatimi až tridsiatimi kilometrami, trvá o dvanásť dní dlhšie.

"New Horizons je na prahu nových objavov. Ak pri približovaní k Plutu spozoruje nejaké jeho nové mesiace, budú to svety, ktoré doteraz nikto nevidel," uvádza v tlačovom vyhlásení Národného úradu pre letectvo a vesmír člen tímu New Horizons John Spencer.

FOTO - NASA