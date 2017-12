Každý šiesty živočíšny druh vymrie, naznačuje otepľovanie

Najohrozenejšie sú živočíchy v Južnej Amerike, Austrálii a na Novom Zélande.

11. máj 2015 o 17:41 Dominik Holič

BRATISLAVA. Vakoveverica lemurovitá potrebuje na prežitie tieň stromov austrálskych pralesov. Ak teplota v jej okolitom prostredí stúpne nad tridsať stupňov Celzia, do štyroch až piatich hodín zomrie.

Rastúca globálna teplota je celosvetovou hrozbou pre zvieratá aj rastliny. Čím rýchlejšie sa planéta otepľuje, tým rýchlejšie vymierajú jednotlivé druhy.

Ak bude otepľovanie pokračovať v súčasnom tempe, vyhynutie hrozí jednému z každých šiestich druhov.

Vyplýva to z metaanalýzy Marka Urbana z Connecticutskej univerzity, ktorú zverejnil magazín Science.

Diverzita je základ

V súčasnosti je cieľom svetových lídrov udržať otepľovanie na úrovni dvoch stupňov Celzia do konca storočia, čo je hranica, ktorá by sa podľa odborníkov dala zvládnuť. Aj v takomto prípade by však vymrel približne každý dvadsiaty živočíšny druh.