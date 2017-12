Postal 2 – cenzorský sen v drsnej FPS

Strieľačka Postal vyvolala svojho času kontroverzné reakcie. Množstvo násilia a krvi však nezabránilo jej úspechu.

10. jan 2003 o 12:28 Juraj Chrappa

diel od Running With Scissors sa blíži, preto je čas na informácie o nezávislej, rebelskej FPS-ke bežiacej na poslednom Unreal engine.

Hru a samotných autorov najlepšie charakterizuje viceprezident Epic Games (autori Unreal enginu), ktorý v oficiálnom tlačovom vyhlásení varuje: „Skrátka, títo chlapíci z Scissors nie sú normálni; už len myšlienka, že chcú použiť Unreal engine novej generácie na Postal 2 nás totálne znechucuje,“ dodávajúc, „nie som si istý či naša technológia funguje v pekle, veď uvidíme.“ Z toho jasne vyplýva, že RWS sa príliš vážne neberú. Čo ale berú smrteľne vážne, je kvalita ich hry.

Postal 2 je strieľačka z pohľadu vlastných očí, inak prezývaná aj first-person shooter. Ďalšie prídavné mená ktoré by sme mohli hre priradiť sú: násilná, krvavá, nechutná, sprostá, agresívna – jednoducho zo života ;). A vyvedená do extrémov. Nechce sa vám čakať v nekonečnom rade v banke? Rozčuluje vás ukriný predavač v obchode? To nič. Každodenné iritujúce situácie môžete riešiť stisnutím kohútika vašeho samopalu. Môžete, ale nemusíte... hra sa vraj dá (teoreticky) prejsť bez jediného výstrelu. Priznajme si ale, aká by to potom bola zábava? "Baviť" sa celkom určite budú mrávokarci kárajúci všetkých hráčov a celý herný priemysel. Podobne sa vyžijú aj cenzori cenzurujúci explicitný obsah pre naše duševné zdravie a zdravie našich detí.

Oproti prvému dielu sa hra dočkala vylepšení v silnejšom príbehu, umelej inteligencii a samozrejme grafike. Unreal engine je „ventilčekom kvality". Hra zároveň používa fyzikálny model Karma, ktorý zaručuje vysoký realizmus fyzikálnych zákonov. Napríklad výbuch toho istého objektu je vždy iný. Umelá inteligencia (AI) používa unikátny systém umožňujúci level designérom prispôsobiť správanie postáv podľa ich predstáv. A práve AI má, okrem iného, Postal 2 odlíšiť od tvrdej konkurencie.

Hra zatiaľ nemá distribútora a ak sa vývojárom nepodarí nejakého zohnať kvôli drsnému obsahu, autori sú rozhodnutí vydať hru sami. Pekné prianie, dúfajme, že im vydrží až do jari, keď by hra mala vyjsť.