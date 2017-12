Nový minipočítač stojí iba deväť dolárov

Poskladať sa dá podľa potrieb, voliteľné príslušenstvo vyvíjajú priebežne.

11. máj 2015 o 11:19 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Volá sa C.H.I.P. a stojí iba 9 dolárov. Na trh mieri nový minipočítač, ktorý by mohol osloviť fanúšikov automatizácie, programovania a drobných vývojárov, hľadajúcich lacnú platformu pre svoje projekty.

V porovnaní s 35-dolárovým Raspberry Pi 2 prichádza podľa magazínu Mashable so skromnejšími parametrami a modulárnosťou, vďaka ktorej možno z projektov vynechať prvky, ktoré by nenašli svoje uplatnenie. Je ako stavebnica, do ktorej si zasuniete moduly na mieru.

Minipočítač má osadený 1-gigahertzový procesor Allwinner A13, 512 megabajtov operačnej pamäte a 4-gigabajtové flash úložisko. K tomu patrí dvojica USB portov v rôznych formátoch, konektor pre pripojenie televízora, slúchadiel a mikrofónu, WiFi štandardu 802.11b/g/n/ a Bluetooth.

Výrobca pre neho vyladil Debian a sadu aplikácií, na používateľské projekty a vylepšenia si budeme musieť počkať. Výrobu financujú drobní investori, ktorí už poskytli dostatok peňazí na jej spustenie.

Voliteľné príslušenstvo sa vyvíja priebežne. V tejto chvíli je za 10 dolárov pripravený VGA adaptér pre pripojenie monitora a 15-dolárové HDMI rozhranie. Počíta sa aj s mobilitou, ktorú má zabezpečiť modul pozostávajúci zo 4,3“ dotykového displeja, QWERTY klávesnice a batérie s 5-hodinovou výdržou.

S distribúciou sa začne koncom roka.