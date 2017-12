Nový Android obmedzí aplikácie, ktoré vás chcú špehovať

Viac súkromia a vyššia bezpečnosť. Nový Android M umožní meniť oprávnenia aplikácií.

11. máj 2015 o 9:35 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Buď mobilnej aplikácii schválite prístup do súkromia, alebo sa s ňou môžete rozlúčiť skôr ako dokončíte jej inštaláciu. Takýto scenár zažívame vždy, keď sa do svojho smartfónu s Androidom pokúšame inštalovať nový softvér.

Toto všetko by sa mohlo v krátkej dobe zmeniť. Podľa agentúry Bloomberg má byť nová verzia Androidu vybavená novým systémom oprávnení, ktorý nám umožní určiť, ku ktorým informáciám aplikácia môže pristupovať a ku ktorým nie.

Všetko sa to má diať pri inštalácii nielen zmenou nastavení jednotlivých položiek, ale aj používaním profilov súkromia, v ktorých budú jednotlivé oprávnenia zostavené do skupín. Vďaka tomu by mala byť správa nastavení jednoduchšia pre vyššiu bezpečnosť a súkromie mobilov.

Vo chvíli, keď aplikácii odopriete prístup ku GPS koordinátom alebo mikrofónu, nemusí to znamenať, že starší softvér v neočakávanej situácii zlyhá. Jednoducho dostane namiesto mikrofónovej nahrávky simulované ticho, alebo GPS koordináty, ktoré ho odkážu na predvolené miesto.

Hoci používatelia zariadení od Apple majú podobné možnosti už nejaký čas, Androidu sa vyčítala slabá ochrana súkromia používateľov. Mnohé analýzy poukázali na to, že aplikácie špehujú návyky používateľov a ľudia pri inštalácii na žiadané oprávnenia nehľadia.

Je to, ako žiadosť o výkupné. Buď požiadavky potvrdíte, alebo aplikáciu nikdy neuvidíte. Po novom už bude všetko úplne inak.