Naučili lietať lampu, pozrite si naj na nete

Ako levituje lampa, vyzerá ostrov snov či hovoriaca bábika z 19. storočia? Pravidelný výber toho naj na internete.

10. máj 2015 o 20:11 Ivana Drobná

Levitujúca lampa

Posledné dni máme pocit, čo sa vývoja, jeho rýchlosti a rozmanitosti, žijeme v novom veku. Pozrite si prvú magnetickú levitujúcu lampu: The Flyte.

Madagaskar na skateboardoch

Máme radi portál Mash Kulture. Teraz nás zaujalo video o tom, ako partia skejtbordistov z Európy podnikla výlet na Madagaskar. A ako bolo? Pozrite si dokument Melodies for the Lemurs.

Ako znie bábika z roku 1890

Vedeli ste o tom, že T. A. Edison vytvoril hovoriacu bábiku? A chceli by ste vedieť ako znie? Poďte si vypočuť ako rozpráva bábika z roku 1890.

Pohyblivé tetovanie

Sutu je komixový autor pochádzajúci z Austrálie. Vytvoril tetovanie, ktoré vyzerá na prvý pohľad ako bežná kresba na koži, no vďaka appke ožije. Pozrite si viac na VisualNews, kde sa dočítate aj o princípe, na ktorom funguje.

✋Close up of my AR tat✋#polaxis #ARtattoo #augmentedreality Video zveřejněné uživatelem Sutu (@sutueatsflies),Dub 27, 2015 v 11:11 PDT

Roztavený hliník vs. melón

Každý z nás má občas nie úplne typický nápad a rád by sa dozvedel odpovede na svoje otázky. A vtedy príde na YouTube s otázkou, čo sa stane, ak do melónu nalejete roztavený hliník?

REIFY

Pamätáte si ešte na hudobný prehrávač Winapm a možnosť vizualizácie, čiže prevedenia hudby do grafickej podoby? My sme to milovali, všetky tie možnosti, farby a vzory. REIFY je spoločnosť, ktorá robí v princípe to isté, ale využíva 3D tlač.

Svet lyžičiek

Na svete existuje veľa druhov lyžičiek. Myslíme, že omnoho viac, ako je tých, ktoré vám práve napadli. Na Wikipedii sme objavili stránku, ktorá sumarizuje práve rozdielne druhy lyžičiek.

Bývajte ako si vysnívate

Nepáči sa vám váš aktuálny život a prostredie, v ktorom sa nachádzate? Postavte si vlastný dom uprostred prírody, pokojne na vode. Nainštalujte solárne panely kvôli elektrine a vytvorte si plávajúcu záhradu. Presne to urobila táto odvážna a slobodná dvojica.

Nechutný červ

Pretože toto je článok aj o veciach, ktoré obehli internet, nasledujúca vec by vám ujsť nemala. Vopred varujeme všetky citlivejšie povahy, aby video radšej nepozerali. Ide o morského živočícha... Viac na Likecool.