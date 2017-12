Pozrite si jazero, ktoré sa v lete mení na lúku

Na dne Strateného jazera je tunel, cez ktorý na jar uniká voda.

8. máj 2015 o 10:30 Dominik Holič

LOST LAKE, BRATISLAVA. Ak by ste navštívili priesmyk Santiam v Kaskádových vrchov Oregonu v zime, našli by ste jazero. Ak by ste sa na rovnaké miesto vrátili v lete, ocitli by ste sa na lúke.

Na dne takzvaného Strateného jazera sa totiž skrýva takmer dva metre široký lávový tunel, cez ktorý uniká voda.

Diera vznikla potom, ako na povrchu stvrdla láva, no pod ňou prúdila naďalej, až kým za sebou nezanechala tunelový útvar.

Stvrdnutú lávu potom dokáže odstrániť menšia erupcia či erózia a vznikne geologický útvar, akých je podľa lokálneho portálu The Bend Bulletin v okolí viacero.

Keď sa v zime topí sneh, posilňuje prúdy horských potokov, ktoré do jazera prinášajú viac vody ako stihne diera odčerpať. Na jar však strácajú svoju silu a jazero do leta úplne vyschne.

Nikto nevie, kam tunel vedie, ale predpokladá sa, že po prechode cez pórovitú zeminu napája voda z jazera horské riečky Kaskádových vrchov.