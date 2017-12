Vedci vytvorili umelý blesk, prvý raz videli hrom

Výskumníci vytvorili vďaka akustickému snímkovaniu umelých bleskov viditeľné zábery hrmenia.

7. máj 2015 o 13:26 Tomáš Prokopčák

(Zdroj: University of Florida/Florida Institute of Technology ICLRT)

BRATISLAVA. Do búrky nasmerujete špeciálnu raketu. Vyvoláte tak blesk – a môžete sledovať jeho chovanie i následky, ktoré tento jav sprevádzajú. Napríklad hrom a jeho akustické vlastnosti.

Teraz sa vedcom podľa magazínu Nature podarilo vytvoriť najprecíznejšie snímky hrmenia. Pri zrejme vôbec prvej vizualizácii tohto fenoménu pomohli aj farby predstavujúce rôznu akustickú energiu pri vzniku hromu.

Mikrofóny a rakety

Vedci predstavili svoje výsledky v utorok na spoločnom stretnutí americkej a kanadskej geologickej spoločnosti.

„Vždy keď prídeme s novým nástrojom na skúmanie bleskov či ich sledovanie novým spôsobom, je to dobrá správa,“ zdôrazňuje pre Nature atmosférický fyzik Jospeh Dwyer. „A to je presne to, čo nové akustické snímkovanie dokáže.“

Blesk vzniká v okamihu, keď sa pri búrke v mrakoch nahromadia negatívne nabité častice, ktoré hľadajú pozitívny náboj zo zemského povrchu . Následne vzniká spojenie, udrie blesk, zahreje sa vzduch a výsledkom je aj akustický efekt: hrom.

Tím Mahera Dayeha z Juhozápadného výskumného inštitútu preto rozmiestnil zhruba v metrových vzdialenostiach sústavu sofistikovaných mikrofónov. Následne vedci vyvolali pomocou rakety a búrkových mračien umelý blesk a sledovali následky. Vďaka tomu mohli vizualizovať hrom.

Vďaka tomu výskumníci, napríklad, zistili, že najhlasnejší zvuk nastával v okamihu, keď sa blesk dotkol zeme.

video //www.youtube.com/embed/qLcxnFVwQf0

Rozumieme málo

„Blesky udierajú viac ako štyrimiliónkrát denne,“ hovorí v tlačovom vyhlásení Dayeh. „Napriek tomu presný proces za týmto fenoménom chápeme málo. A aj keď vo všeobecnosti rozumieme mechanizmu, ako vzniká hrom, nie je úplne jasné, aký fyzikálny proces pri vybíjaní blesku prispieva k hromu, ktorý naozaj počujeme.“

Ďalšie experimenty by sa preto mohli uberať práve týmto smerom. Vedci však chcú najskôr vytvárať umelé blesky, ktoré by sa ešte viac podobali tým prírodným.

Až následne by mohli lepšie pochopiť nejasnosti, ktoré sa za úkazom skrývajú.