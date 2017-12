Americký Kongres sa opäť pokúša zakázať klonovanie

9. jan 2003 o 18:45 © TASR 2003

Washington 9. januára (TASR) - Členovia dolnej komory amerického Kongresu obnovili dnes snahy o zákaz klonovania, v čom ich utvrdili správy o narodení prvého klonovaného dieťaťa.

Poslanci Snemovne reprezentantov - republikán Dave Weldon z Floridy a michiganský demokrat Bart Stupak - dnes opäť predložili svoj návrh zákona, ktorý už v dolnej komore Kongresu schválili pomerom hlasov 265 proti 162. Návrh zákona však neprešiel v Senáte, kde sa zákonodarcovia dožadovali výnimky, ktorá by povoľovala klonovanie pre vedecké účely.

Americká firma Clonaid patriaca sekte raeliánov v decembri oznámila narodenie prvého klonovaného dieťaťa. Táto správa však zatiaľ nebola vedecky potvrdená. Raeliáni veria, že život na Zemi vytvorili mimozemšťania.

Weldona a Stupaka údajne po vyhláseniach Clonaidu požiadalo množstvo rozhorčených kongresmanov, aby svoj návrh zákona opäť predložili na schválenie. "Či už ide o podvod, alebo je to pravda, my sme presvedčení, že to nie je správne," komentoval Stupak správu Clonaidu o narodení klonovaného dievčatka Eve.

Podobný návrh zákona o zákaze klonovania by sa mal objaviť aj v Senáte. Weldon a Stupak urobili vo svojom návrhu len jednu zmenu: spresnili zákaz dovozu klonovaných embryí do krajiny.

Kritici sa sťažovali na široko napísanú prvú verziu zákona, ktorá zakazovala len dovoz produktov z klonovaných embryí, ako sú kmeňové bunky a proteíny. Najnovší návrh zákona priamo zakazuje klonovanie embryí, no nespomínajú sa v ňom ich produkty.