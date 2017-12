X-Men: Wolverine's Revenge - diagnóza: berserk

Wolverine. Ostré bodce, neuveriteľná regenerácia, kostra potiahnutá nezničiteľným kovom. Zúrivosť v srdci, štipľavosť na jazyku. Jeden z najsympatickejších komixových bijcov súčasnosti. Ženy ho milujú a muži ho obdivujú.

9. jan 2003 o 17:12 Milo Gracík

Tvrďák sa nám konečne dočkal. A zaslúžene. Po komixovom osamostatnení od tlupy dobrosrdečných školákov (rozumej X-Men) dostáva svoju šancu preraziť aj na poli videohier v hre so svojím menom v názve X-Men: Wolverine's Revenge. Aj keď sa stále nedokáže zbaviť nálepky člena X-Menov, rozhodne a presvedčivo sa vám bude snažiť ukázať svoju nechuť k týmto padavkám. I keď sem-tam nepohrdne ich pomocnou rukou, kamoši sú predsa len kamoši:-).

Príbeh, exkluzívne stvorený pre hru skúseným komixovým autorom sa nesie v pulpovom komixovom duchu. Priamočiary a brutálny. Pre "rafajúceho rosomáka" ako stvorený (teda, veď aj je:-) Teda, Wolverine je otrávený! Do tela sa mu dostal smrteľný Vírus - X a zostáva mu iba 48 hodín života. On sa však nevzdáva a vydáva sa na krížovú výpravu za protilátkou, no a v neposlednej rade aj za pomstou. Čaká na vás trojrozmerná akčná adventúra, kde budete Wolverina vidieť z pohľadu tretej osoby (spracovanie pre GBA však bude odlišné). Táto hra je plná zúrivej a frenetickej akcie, presne to, čo od hry s Wolverinom v hlavnej roli očakávate. Brutálna akcia v interaktívnom (v prípade Wolverina zničiteľnom) prostredí bude spestrená aj prvkami plíženia (infiltrácia prísne strážených zariadení). Nič sa však nevyrovná zábave, keď Wolverine vytiahne pazúry a s príznačnou zúrivosťou berserkera sa vrhá na protivníkov s drvivosťou adamantom naloženého kamiónu.

Na ceste za záchranu jeho chlpatej kože vám budú ručne (a vôbec nie stručne:-) pomáhať kámoši z radov X-Men - Beast a Colossus, zatiaľ čo Profesor Xavier bude poskytovať rady prostredníctvom telepatického spojenia. Na tej opačnej strane sa objavia a na nakladačku od Wolverina čakajú nemenej legendárne figúrky komixovej scény ako Sabertooth, Wendigo, Juggernaut, či dokonca samotný Magneto (Kvíz: ktorí z nich sa objavili vo filmovom spracovaní X-Men? Kto vie, nepovie:-). Dabingu hier, ktoré chcú na trhu uspieť sa neodmysliteľne zúčastňujú hollywoodskí herci, táto hra nie je výnimkou. V tomto prípade sa jedná o zvučné mená veteránov strieborného plátna ako Patrick Stewart a Mark Hamill.

X-Men: Wolverine's Revenge je plánovaný ako multiplatformový titul pre všetky NextGen konzole súčasnosti (GameCube, Xbox, PS2) vrátane GBA, a nebude chýbať ani PC verzia. Vydanie Wolverinovej pomsty je tesne spojené s premiérou ostatného filmového spracovania X-Men 2, ktorá sa uskutoční v USA na jar tohto roku. Kedy sa však objaví u nás, je zatiaľ vo hviezdach.

P.S. Pomodlime sa spolu ku všetkým komixovým bohom, aby už konečne natočili film s Wolverinom v hlavnej úlohe. Hugh Jackman rulez!!!

Poznámka: screenshoty sú z PS2 verzie.