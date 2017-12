Onimusha 2: Samurai’s Destiny - samurajský survival horor na PS2

Démoni, nindžovia, krásne ženy, potoky krvi. To všetko a ešte omnoho viac ponúka Onimusha 2, samurajská akčná adventúra z feudálneho Japonska. Pokračovanie slávnej série Resident Evil, kde sa namiesto rachotu výstrelov a vône strelného prachu doč

9. jan 2003 o 16:23 Milo Gracík

Príbeh nadväzuje na dej prvej časti. Démonický kráľ Nobunaga sa vrátil z hlbín pekelných s jedinou víziou – ovládnuť Japonsko bez ohľadu na čokoľvek či kohokoľvek. Drsná story o krvavej pomste s prvkami hrôzy a desu sa tematicky blíži viac k temnej fantasy než k hororu. Určite zaujme a nesklame žiadneho priaznivca ponurej fantastickej literatúry. Atmosféra, plná ponurosti, násilia a brutality, vás okamžite vtiahne do deja. Ocitnete sa v úlohe mladého, ale ostrieľaného šermiara menom Jubei, ktorý po návrate domov nachádza svoju rodnú dedinu spustošenú. Vyhorené domy, zničené polia, zavraždené ženy aj deti. Zhrozený touto udalosťou prisahá pomstu tým, ktorí ohavný čin vykonali. Objektom jeho pomsty sa stávajú démonickí vojaci, prisluhovači kráľa démonov – Nobunagu. Na svojej ceste za pomstou stretnete niekoľko nezávislých charakterných ľudí, ktorí sú ochotní vám vo vašom úsilí pomôcť. Tlstý opilec Elkei, s oštepom však hotový diabol; ostrostrelec Magochi; nindža Kotaro; prekrásna a záhadná šermiarka Oyu. Zaujímavé pozadie, motiváciu, ciele a minulosť týchto postáv budete odhaľovať v priebehu hry počas enginových animácií. Týchto pomocníkov nebudete môcť ovládať priamo, ale budete sa musieť spoľahnúť na inteligenciu, ktorú im vštiepili autori. Ich pomoc najviac využijete pri súbojoch s finálnymi bossmi.

Dobrodružstvo je ľahko okorenené zopár RPG prvkami. Hra vám dovolí v pokoji preskúmať lokácie, debatovať s obyvateľstvom, zaoberať sa riešením hádaniek a plnením zopár vedľajších úloh. Dejová línia je priamočiara a jednoduchá, prakticky celú hru sa budete presekávať cez hordy Nobunagových prisluhovačov. Ovládanie je čisto digitálne, bez podpory analógu. Okrem klasických pohybov vpred, vzad, otočenia vpravo a vľavo môžete aj strafovať (úkrok vľavo/vpravo), blokovať úder či použiť okamžitú otočku o 180 stupňov. Schéma ovládania je skoro úplne zhodná s prvou časťou. Keďže prostredie je spracované rovnako ako v jednotke, teda pre-renderované s použitím 3D polygónových postáv, kamera je fixovaná na niekoľko predefinovaných pozícií. Tieto sú volené tak, aby vám priniesli čo najúchvatnejší a dramatický filmový zážitok. Ak ste sa už s týmto systémom stretli, viete, čo od neho očakávať.

Okrem obligátnej zbrane každého dobrého samuraja, teda meča zvaného katana, sa budete môcť vyzbrojiť aj inými zbraňami, napr. oštepom či lukom. Samozrejme, účinnosť týchto zbraní je na začiatku nízka (vidieť to aj na výsledkoch:), ale časom budete tieto zbrane zlepšovať do ich dokonalejších foriem. Rovnako ako zbrane, vyvíjať sa bude aj vaša postava. Po zdolaní protivníka sa z neho uvoľní duševná energia – jeho ki (v hre sa nazýva soul energy). Stlačením a držaním jedného tlačidla môžete túto energiu absorbovať. V závislosti od typu získanej energie, ktorá sa líši podľa farby (červená, modrá, žltá, purpurová) získate rôzne bonusy (zdravie, silný útok a pod.). Magické zrkadlá, ktoré slúžia na ukladanie hry, majú aj iný účel. Pri nich môžete vylepšovať svoje zbrane a brnenie za získanú duševnú energiu. Samozrejme, platí, že čím viac protivníkov ste zabili, tím viac energie ste získali a tým lepšie a ničivejšie zbrane budete mať. A verte, budete ich potrebovať.

Najmocnejší druh duševnej energie má purpurové sfarbenie. Keďže po získaní piatich kúskov energie tejto farby sa budete môcť transformovať na legendárneho bojovníka – Onimushu. Niečo podobné ako Danteho diabolská forma v Devil May Cry (recenzia). Stávate sa silnejším a rýchlejším, až kým sa táto purpurová energia nevyčerpá. Je výhodné šetriť si Onimushu (t. j. purpurovú energiu) na finálnych bossov, pretože na ich zdolanie budete potrebovať rýchlosť tigra, silu medveďa a ľstivosť hada. Každý z týchto bossov je jedinečný, z hernej aj z dizajnovej stránky a zápas s každým z nich je neskutočne úchvatným zážitkom.

Grafika: 9 / 10

Úchvatné. Či už ide o filmové CGI sekvencie, či o samotnú hru. Hneď úvodný film vás položí na lopatky, niečo tak neskutočne brutálne a berúce dych ste vo videohernom svete nezažili. Samotná in-game grafika i animácie v ničom nezaostávajú za perfekcionizmom CGI sekvencií. Aj keď sú všetky lokácie pre-renderované, takže PS2 sa pri spracúvaní príliš nezapotí, vidieť starostlivý dohľad autorov nad každým centimetrom prostredia, ktoré uvidíte v TV.

Interface: 6 / 10

Podľa tvorcov je pri tejto hre prvoradý filmový zážitok, nie sofistikované používateľské rozhranie a nastavenia. Takže to podľa toho aj dopadlo. Štatistické informácie sú na obrazovke zobrazené v podobe niekoľkých malých rôznofarebných stupníc v ľavej hornej časti okna. Zopár menu so základnými štatistickými údajmi a nastaveniami, nie sú veľmi user-friendly, ale naučíte sa s nimi pracovať.

Hrateľnosť: 5 / 10

Resident Evil so samurajmi a katanami. Nič , nič menej. Kto čakal po bombastickom Devil May Cry svieži jarný vánok aj v už pomaly, ale isto zahnívajúcej sérii survival hororu bude z Onimushy 2 hlboko sklamaný. Všetky zápory a klady prvého dielu (respektíve zo série Resident Evil) nájdete aj tu. Nemožnosť použitia ľavého analógu na pohyb, vystačiť si musíte s klasickým D-padom. Tým pádom je citlivosť ovládania postavy si v siedmom pekle – stále utekáte, zasekávate sa o teréne štruktúry, padáte do každej priekopy, nie a nie sa trafiť do dverí – otrasné. Ďalším archaizmom z RE sú fixné kamery. Prepínanie kamery do rôznych filmovo-efektných pohľadov pri vašom pohybe je strašne dezorientujúce, pri bitkách s finálnymi bossmi je kamera vaším prekliatím a autori terčom vašej vendetty. Zo skvelého šermiarskeho vystúpenia sa takto stáva iba bohapustá sekačka, aj keď presne v štýle zlých samurajských filmov – katana nad hlavu a Kiááááá!

Multiplayer

Táto hra nepodporuje multiplayer. Takže bez hodnotenia.

Hudba: 8 / 10

Skvelý orchestrálny soundtrack. Hudba znie rovnako veľkolepo ako v dobrom hollywoodskom veľkofilme. Tiché a mierne pasáže sa striedajú s nervóznymi, napätie vyvolávajúcimi, ktoré prechádzajú do bombastickej údernej akcie. V spolupráci s očarujúcou grafikou táto hra poskytne vašim zmyslom skoro filmový zážitok.

Zvukové efekty: 7 / 10

Skvelé zvukové efekty v bitkách, každá zbraň inak znie, rozdielne sviští vzduchom či stína nepriateľovu hlavu. Jednoducho paráda. Smrteľný chrapot a zavýjanie príšer je neskutočne efektné a tieto ruchy skvele dotvárajú filmovú atmosféru príbehu, ešte väčšmi než bombastické vizuálne stvárnenie. Problémom zostáva starý známy dabing postáv by CAPCOM, to už by hádam nahovoriť postavy lepšie zvládli obyvatelia domova dôchodcov. Emotívnosť a dynamika prejavu „hercov“ je však predsa len o niečo vyššia než v jednotke.

Inteligencia & náročnosť: 6 / 10

Náročnosť nie je nastavená príliš vysoko. Vždy máte prehľad o aktuálnom dianí na bojisku (zaberá iba priestor vašej TV). Umelá inteligencia protivníkov nie je na žiadnej vysokej úrovni, nečakajte nejaké sofistikované či adaptabilné útočné stratégie. Jednotlivé údery a kombá sú jednoduché, zakrátko ich zvládne každý začiatočník. Zameriavanie protivníkov je veľmi jednoduché, je totiž automatické. Pri maximálnej hernej efektivite sa dá 2 dohrať za približne 12 hodín, ak si však chcete riadne vychutnať krásny príbeh, bude vám púť mýtickým Nipponom trvať dobrých 30 hodín. Oproti smiešnej dĺžke jednotky je to skutočne drastické zlepšenie.

Záverečný verdikt: 7 / 10

Záverečné hodnotenie je jasné. Ak ste fanúšikom Evil a bavili ste sa pri hraní prvej Onimushy, hovoria vám niečo termíny samuraj a katana, je toto hra pre vás. Pre ostatných záujemcov o akčné hry s adventúrnymi a RPG prvkami: v repertoári PS2 sa ich nachádza dosť a podstatne lepších. Úchvatné CGI sekvencie, dokonalá grafika, RPG prvky a zopár inovatívnych vylepšení nespravia z tohto titulu žiadnu akčnú bombu. V podstate je to stále tá istá Onimusha, oblečená do luxusnejšieho grafického hávu, než ste si po zhliadnutí prvej časti boli schopný predstaviť. My však vieme, že CAPCOM dokáže aj lepšie veci, preto už teraz teším na spoločné stretnutie nad tretím pokračovaním Onimushy.

Recenziu na hru apožičala a v SR distribuuje Cenega Slovki.